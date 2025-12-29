Alianza Lima recibiría fuerte suma de dinero por el posible traspaso de Juan Pablo Freytes a club de Italia

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

A inicios del 2024, Alianza Lima concretó el préstamo de Juan Pablo Freytes tras llegar a un acuerdo con Newell's Old Boys de Argentina. Gracias a sus buenas actuaciones tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, los íntimos optaron por comprar el 100 % del pase del defensor pensando en una futura venta al exterior.

El negocio salió tal como lo esperaban ya que a final de ese mismo año Fluminense se interesó en contar con los servicios del jugador por lo que puso sobre la mesa una tentadora oferta la cual fue rápidamente aceptada por la directiva victoriana. El traspaso se concretó por un 70 % del pase del central por lo que el club íntimo se quedaría con el 30 % restante.

Alianza Lima recibiría fuerte suma por Juan Pablo Freytes

Desde su llegada al equipo brasileño, Juan Pablo Freytes se consagró como un titular indiscutible haciendo dupla con Thiago Silva y destacando en más de una posición de la defensa. A lo largo de la temporada tuvo minutos en cada uno de los torneos disputados por el elenco carioca e incluso anotó en el Mundial de Clubes.

Gracias a sus buenas actuaciones desde Europa se interesaron en hacerse con sus servicios por lo que Fluminense contaría con un acuerdo. Desde Brasil señalan que Bologna de la Serie A y el elenco tricolor tendrían todo cerrado para concretar el fichaje por un monto que asciende a los 8 millones de euros.

Juan Pablo Freytes arribó a Alianza Lima a inicios del 2024.

Con ello, el defensor tendría su primera experiencia en una de las ligas más importantes del viejo continente ya que anteriormente pasó por Newell's Old Boys, Independiente Rivadavia y Unión La Calera.

¿Cuánto recibiría Alianza Lima?

En su momento, Alianza Lima dio a conocer que el traspaso de Juan Pablo Freytes a Fluminense superó la venta de Kevin Serna al mismo equipo, pero esta vez por solo un 70 % del pase. De concretarse la operación por 8 millones de euros, los íntimos recibirían 2,4 millones de euros.

Una suma más que importante que entraría a las arcas de la institución considerando que este 2025 ya se había recabado cantidades considerables por premios, taquillas, entre otros, gracias a su positiva campaña internacional.

En resumen, Alianza Lima recibiría 2,4 millones de euros por el inminente traspaso de Juan Pablo Freytes al Bologna de la Serie A de Italia procedente de Fluminense. Desde Brasil aseguran que ambos clubes llegaron a un acuerdo por lo que la operación se haría oficial en las próximas horas.