Sismo en Áncash: coordinan entrega de ayuda humanitaria y restablecen energía eléctrica en zonas afectadas

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) anunció que la Municipalidad Provincial de Trujillo viene coordinando la entrega de ayuda humanitaria para los damnificados tras sismo de magnitud 6.0 registrado en Áncash la noche del sábado 27 de diciembre. Los daños también alcanzaron La Libertad.

Restablecimiento de electricidad y tránsito en zonas afectadas

A su vez, la Dirección Desconcentrada del INDECI Áncash informó que brigadistas de la Municipalidad Provincial de Santa ya finalizaron las labores de limpieza en el túnel de Coishco con apoyo de herramientas manuales. Según habían reportado conductores de la zona, el temblor produjo el deslizamiento de algunas rocas en la vía.

Además de restablecerse el tránsito vehícular en la zona, el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES) del Ministerio de Energía y Minas señaló que la empresa Hidrandina también volvió a operar el servicio de electricidad en su totalidad tanto en Áncash como en La Libertad.

Hasta el momento, según el COES del Minsa, se han registrado 51 personas heridas en dichas regiones, de los cuales 40 recibieron el alta médica y 11 permanecen hospitalizados.

Según reportes del Minsa, se registraron 51 personas heridas en las regiones afectadas por el sismo en Chimbote.

Todos los heridos recibieron atención en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, hospital de EsSalud Chimbote, Centro de Salud San Jacinto, hospital de Huarmey, Hospital La Caleta, Hospital Provincial Virú, hospital de EsSalud Virú y el Centro de Salud Puente Chao.

Según informaron los gobiernos locales, al momento, en Áncash y La Libertad se reportan un total de 8 viviendas afectadas y una inhabitable; una institución educativa inhabitable y una afectada; además, se registra afectación en cinco establecimientos de salud, un templo religioso y dos desembarcaderos pesqueros artesanales. La Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) continúa.

Junto a la información consolidada del sismo, el Programa Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres realizó una evaluación técnica que permitió identificar afectaciones en colegios de Chimbote, Nuevo Chimbote, Santa y Coishco.

El Prevaed Áncash continúa el monitoreo y seguimiento permanente, priorizando la seguridad de la comunidad educativa.

Tres réplicas al día siguiente

Pero el movimiento telúrico del sábado sigue dejando estragos. Entre la tarde y noche del domingo 28 de diciembre, se registraron un total de tres réplicas: la primera de magnitud 5.1, la segunda de 3.8 y la última de 3.9 a las 11:03 p.m., todas ocurridas en el mar, al oeste de Chimbote.

Ante esta situación, las unidades pertenecientes a las instituciones de primera respuesta, junto a las autoridades locales, continúan el monitoreo ante posibles daños en zonas vulnerables del distrito mencionado.