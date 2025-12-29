SUTEP alerta que 69% de escuelas rurales no cuentan con condiciones básicas: "Siguen mirando de espaldas a la educación"

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una verdadera situación dramática es la que atraviesan más de la mitad del total de colegios que hay en el Perú, debido a la falta de atención por parte de las autoridades de turno para que las clases escolares puedan brindarse bajo las condiciones mínimas, a fin de salvaguardar la seguridad de los alumnos y maestros.

Así lo reveló en entrevista para Exitosa, el secretario general del SUTEP, Lucio Castro Chipana, al aseverar que una buena cantidad de instituciones educativas deberían ser demolidas y otras no cuentan con las condiciones básicas, principalmente las ubicadas en las zonas rurales del país.

Escuelas es peligro y sin atención de las autoridades

En entrevista para el programa "Exitosa Perú", el dirigente del magisterio en el Perú, criticó la inacción por parte del Gobierno y del Congreso de la República, al sostener que no han realizado ningún trabajo para garantizar la continuidad segura de la educación en el país, dejando a su suerte a miles de estudiantes y maestros, quienes van a aulas más que precarias.

"Dicen los números, que el 54 % de las instituciones deben ser destruidas porque están en malas condiciones y en que en la ruralidad, el 69 % de instituciones no tienen condiciones básicas, siquiera. Es este Gobierno, es este Congreso, el que sigue mirando de espaldas a la educación y, lamentablemente, hay que decirlo, este Gobierno no está cumpliendo con la tarea, hemos cambiado para no cambiar, y las cosas siguen igual o peor", sostuvo.

En ese sentido, refirió que a la fecha existe un déficit de 174 000 millones de soles en infraestructura en materia de educación; no obstante, denunció que el presupuesto asignado para el 2026, a fin de atender esta problemática, es de tan solo 2 600 millones, cifra, que para su análisis, está totalmente alejada de la realidad.

Otro gran problema en la educación: la anemia infantil

Castro Chipana recordó otro gran problema que atraviesa la educación en el país, el cual impide el correcto aprendizaje de los escolares en gran parte del país y es la anemia infantil, enfermedad que con el pasar de los años se vuelve más crítica y sin la atención debida del Estado, denunció.

"Si uno mira el tema alimentación en la educación, que es otro gran problema, hay una cifra que nadie reprocha que de cada 10 menores en edad escolar, seis tienen anemia o malnutrición y con hambre no se aprende", criticó.

Asimismo, recordó el desfase que existe en la educación, citando, por ejemplo, las condiciones en que los maestros son capacitados o bridan sus clases; además, de que más de un millón de menores no acceden al sistema, situación que poco o nada realizado el Estado para captarlos y así hacer cumplir uno de sus derechos fundamentales.

De esta manera, el secretario general del SUTEP fue totalmente crítico de las inacciones del Congreso y Gobierno para mejorar este sector, siendo los menores y docentes lo más perjudicados año tras año.