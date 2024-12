¿Un villancico nazi?: Conoce la historia de cuando Adolf Hitler intentó robar la Navidad

24/12/2024 / Exitosa Noticias / Amenidades

Hace años se popularizó la historia de la Primera Guerra Mundial en que, desde sus trincheras, soldados enfrentados, que hablaban distintos idiomas, se dieron un espacio entre los cañones y las balas para entonar "Noche de Paz", cada uno en su lengua. Pero ¿Conocías la historia de vez en que buscaron "nazificar" la canción?

¿Navidades nazi?

En una reciente investigación de la BBC, durante el periodo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, mientras Europa se recuperaba del desastroso conflicto bélico, los miembros del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) ya trabajaban en sus planes para atacar no solo desde el colectivo militar y gubernamental, sino desde la propaganda y, por ende, las creencias de los alemanes.

No es secreto que la estrategia hitleriana buscó el control social de la población, por lo que, atacar a una de las principales celebraciones religiosas era crucial. En ese mismo contexto, los Nazis no fueron los primeros en tener estas acciones, desde antes, existen precedentes de que regímenes totalitarios no aceptan rivales ideológicos.

¿Navidad sin Jesús?

De esta forma, los nazi iniciaron atacando la Navidad desde los propios mercadillos de la época, exigiendo la simbolización de las tradiciones. Es decir, galletas en forma de esvásticas, árboles con decoraciones nazi y más. Pero, pese a que en un inicio el ataque era propicio y conjunto con la celebración, cuando los fascistas llegaron al poder, la cosa cambió.

"Pero cuando consiguen hacerse con el poder total, sus objetivos se hacen más ambiciosos y quieren nazificar a la Navidad y gradualmente paganizarla, eliminando todos los elementos religiosos de la celebración, incluyendo al Niño Jesús", comentó el historiador canadientes Gerry Bowler.

Fue tal el cambio que distintos estudios de la época detallan que las tradiciones navideñas impuestas por los nazis buscaban inclusive sacar de la celebración al Niño Jesús.

Villancico Nazi

¿Una religión para débiles?

Pero, Por qué Hitler buscaría introducir y mezclar su ideología totalitaria con una celebración principalmente celebrada por creyentes de una "religión para débiles", habiéndola definido así junto a Mussolini, detalló Bowler.

Los villancicos, no solo eran un símbolo navideño, sino que atravesaban lo público y lo privado. Así como en otras regiones del mundo, los alemanes cantaban las canciones tanto en casa como en iglesias, instituciones públicas y más. Noche de Paz fue uno de esos impactos emocionales que buscó el régimen de Adolf Hitler.

La situación no gustó a líderes religiosos, quienes se opusieron a la medida y hasta existieron amenazas de excomulgar a quienes siguieran estas actividades. Pero, pese a los fuertes intentos de los nazis, los creyentes, así como los ministros de la religión, no aceptaron en absoluto el cambio. " La Navidad estaba demasiado arraigada a la sociedad alemana ".

De este modo se pudo conocer el intento de la Alemania Nazi de 'Nazificar' la Navidad, especialmente, cambiando la letra de villancicos famosos como "Noche de Paz".