¡Cuidado! Descubre la frase que podría ARRUINAR tu relación en segundos, según especialistas

Las relaciones de pareja están llenas de altibajos, y aunque muchas veces superamos los conflictos, hay ciertas palabras que pueden marcar un antes y un después. Especialistas revelan una frase que podría generar el fin de tu relación en cuestión de segundos. ¡Toma nota!

Frase que podría acabar tu relación

Las parejas buscan la forma de sobrellevar las vicisitudes que encuentran en el camino; sin embargo, durante las discusiones, surgen algunas frases que generan molestia e incluso, lleva a una de las partes a reflexionar sobre si debería seguir o no con su relación.

En ese sentido, una psicóloga de Harvard señaló una frase, que si es usada en medio de una pelea como una reacción impulsiva puede dejar secuelas difíciles de reparar. Cortney S. Warren, especialistas en relaciones amorosas, señaló que el peor rasgo que puede aparecer dentro de una pareja es el desprecio.

Pues bien, según la experta, el sentimiento de superioridad de una persona de la relación con respecto a la otra puede herir a su pareja. Por ello, aconseja evitar decir lo siguiente, si es que deseas seguir al lado de tu "media naranja".

"Ojalá nunca nos hubiéramos conocido, este dicho, según la especialista, generaría desestabilidad y podría modificar notoriamente la dinámica del vínculo al punto de quebrar cualquier tipo de armonía que existía hasta ese momento en tu romance.

Otras frases tóxicas que dañan a tu pareja

Pero no todo quedaría ahí, ya que el psicólogo especializado en relaciones, felicidad, personalidad y propósito, Mark Travers, a través de CNBC Make It, agregó que existiría otra frase "tóxica": "¿Por qué no puedes ser más como...".

Según detalló, el hecho de comparar a tu pareja con otra persona puede desencadenar "inseguridades irreparables" a largo plazo. Entre otros enunciados que pueden hacer peligrar tu relación están las siguientes ¡toma nota!:

"Arruinaste mi vida".

"Eres una molestia".

"Eres patético".

"No vales mi tiempo".

"Me debes. Te aguanté durante años".

" Si no tuviéramos hijos , ya te hubiera dejado".

, ya te hubiera dejado". "Me desagradas".

"Nadie más te va a querer".

"No me importa qué piensas o cómo te sientes".

¿Qué hacer si ya la dijiste?

Tranquilo, no todo está perdido. Lo importante es reconocer el error y reparar con honestidad. Además, los especialistas aconsejan pedir espacio si estás muy alterado antes de continuar la conversación. Puedes decir algo como:

"Lamento haber dicho eso. No quiero terminar, solo me sentí frustrado/a y no supe cómo expresarlo mejor", según los expertos, lo que daña no es solo la frase en sí, sino no hacer nada al respecto después.

De esta manera, se reveló la frase que podría destruir en un segundo su relación, según experta de Harvard. Recuerda, las relaciones se construyen palabra por palabra. Y a veces, una sola puede derrumbar lo que tomó años levantar.