Extranjero preso por extorsión perdió la vida tras incidente al interior del Penal de Chiclayo

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Chiclayo

Los incidentes al interior de los cárceles del país parecen de nunca acabar. Esta vez, un ciudadano extranjero, recluido por extorsión, perdió la vida luego de un confuso altercado dentro del Penal de Chiclayo, según informó el INPE.

Extranjero murió tras incidente en penal de Chiclayo

De acuerdo al pronunciamiento del Instituto Nacional Penitenciario, el hecho ocurrió sobre el mediodía de este viernes 16 de enero en el Pabellón 6 el cual pertenece el Régimen Cerrado Especial.

Ahí, el venezolano Keiber José Aguiño Aguilar de solo 24 años resultó herido por lo que fue llevado inmediatamente al Hospital Las Mercedes de Chiclayo. Personal del INPE se percató del hecho a tiempo, aunque sus heridas parecían ser de gravedad.

Es importante precisar que este recluso había sido internado por el delito de extorsión, según precisó la entidad en su comunicado. Lamentablemente, los médicos de dicho nosocomio no pudieron hacer nada por lo que el reo perdió la vida solo horas después.

Los agentes a cargo de su custodia llevaron los restos de este interno a la morque de la capital de Lambayeque para que los integrantes del Ministerio Público iniciaran con las diligencias de rigor y conocer al detalle las causas de su muerte.

A su vez, indicaron que las autoridades del penal comenzaron con las indagaciones en este tipo de casos para conocer al responsable del hecho. Por último, el INPE indicó que ha reforzar la seguridad al interior de dicha institución con la finalidad de evitar incidentes similares.

Realizaron requisas sorpresas

Desde que asumió el cargo, José Jerí dispuso un nuevo régimen disciplinario en los penales del país asegurando que desde el interior de ellos se gestaba la ola de criminalidad que se vive en la actualidad.

Por ello, con el correr de las semanas se han realizado requisas sorpresas en los establecimientos penitenciarios encontrando objetos impensados. Estos operativos se volvieron a dar en el Penal de Lurigancho donde fueron incautados elementos no permitidos para los reos.

Además, ordenó que diferentes internos sean reubicados en penales de máxima seguridad como el de Challapalca donde fueron enviados más de 100 reclusos que purgan condenas por delitos graves como violación, asesinato, sicariato, entre otros.

En resumen, el Instituto Nacional Penitenciario informó que el ciudadano venezolano Keiber José Aguiño Aguilar de solo 24 años, detenido por extorsión, perdió la vida luego de un incidente al interior del penal de Chiclayo.