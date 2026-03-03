Gas en emergencia: Gobierno anuncia medidas INMEDIATAS para garantizar continuidad del GNV

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Ante la escasez de gas y la emergencia por la deflagración en el sistema de transporte de gas natural, ocurrida en Cusco, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció que el Gobierno implementará acciones inmediatas y coordinadas, luego de una reunión multisectorial.

Medidas extraordinarias del Ejecutivo priorizarán al sector industrial

Mediante las FF.AA., el Ejecutivo otorgará recursos aéreos necesarios para facilitar el traslado de personal técnico, maquinaria especializada y equipos hacia la zona de intervención, para acelerar el restablecimiento de las operaciones energéticas.

En conjunto con las entidades competentes y las empresas del sector energético, el Ejecutivo viene brindando apoyo logístico a la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), la cual gestiona las labores de reparación en el tramo afectado.

Además, el Gobierno anunció que, mientras se implementa la racionalización temporal en el transporte de gas natural, está próximo a aprobar un decreto que permitirá a las empresas del sector industrial utilizar combustibles alternos inmediatamente para asegurar la continuidad.

Estas medidas de priorización del suministro permitirán sostener la operatividad de industrias esenciales, como el transporte público, hasta que TGP culmine la reparación de la avería, priorizando los servicios básicos para la población.

Ministro de Energía y Minas se reunió con representantes del Osinergmin, de la empresas Transportadora de Gas del Perú, Petroperú, Cálidda y Repsol.

Por su parte, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) supervisa grifos y establecimientos de combustible, con la finalidad de garantizar el correcto abastecimiento para el transporte público, servicios de salud y consumo doméstico.

La reunión de trabajo intersectorial fue liderada por el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, junto al ministro de Economía. Del encuentro, participaron representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), y las empresas Transportadora de Gas del Perú (TGP), Petroperú, Cálidda y Repsol.

Congreso pide citar a Alfaro para declarar por desabastecimiento de gas

El congresista Wilson Soto Palacios presentó este martes un oficio dirigido a la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (CODECO), Jhakeline Katy Ugarte Mamani, solicitando la convocatoria urgente de una sesión extraordinaria para abordar el desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV).

En el documento, fechado el 3 de marzo de 2026, Soto pide que se cite al ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, y al presidente del Osinergmin, para que informen de manera detallada sobre la situación actual, las causas de la crisis y las medidas adoptadas para atenderla.