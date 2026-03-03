¿Nuevo ayatolá?: Mojtaba Jamenei habría asumido como Líder Supremo tras la muerte de su padre

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La política iraní vive horas decisivas. Diversos medios internacionales han reportado que Mojtaba Jamenei habría sido elegido como nuevo Líder Supremo de Irán, tras la muerte de su padre, el ayatolá Ali Jamenei. La información, difundida inicialmente por el New York Post y replicada por portales de América Latina y Europa, señala que la designación se habría producido en medio de un clima de alta tensión interna y externa.

Según estas versiones, la Asamblea de Expertos, órgano religioso encargado de elegir al máximo líder del país, habría votado a favor de Mojtaba. Este organismo tiene la facultad constitucional de nombrar al Líder Supremo cuando el cargo queda vacante. Sin embargo, hasta ahora no se ha emitido un anuncio formal por parte del gobierno iraní que confirme oficialmente la sucesión.

Un nombre que ya sonaba como posible sucesor

Mojtaba Jamenei no era un desconocido en los círculos de poder. Durante años fue mencionado como una figura influyente detrás de escena, con fuertes vínculos con la Guardia Revolucionaria y sectores conservadores del régimen. Aunque no ocupaba un cargo público visible de primer nivel, analistas lo consideraban cercano a las decisiones estratégicas del Estado.

La eventual elección de Mojtaba marcaría un hecho inédito en la historia de la República Islámica, ya que no existe tradición de sucesión familiar directa en el cargo de Líder Supremo. Cuando Ali Jamenei asumió el poder en 1989, lo hizo tras la muerte del ayatolá Ruhollah Jomeini, fundador del sistema político actual. En ese momento, la designación fue resultado de deliberaciones internas del clero.

Ahora, el escenario sería distinto. La posibilidad de que el hijo herede el cargo ha despertado críticas entre opositores y observadores internacionales, quienes advierten que podría interpretarse como una concentración de poder en un mismo núcleo familiar.

Un contexto internacional complejo

Los reportes señalan que la presunta designación ocurre en medio de un periodo de fuerte tensión regional, con conflictos abiertos y presiones externas sobre Teherán. Algunos medios incluso mencionan que la muerte de Ali Jamenei se habría producido en un escenario de confrontación con potencias extranjeras, aunque estos detalles tampoco han sido confirmados oficialmente por autoridades iraníes.

Por el momento, lo que se sabe proviene principalmente de medios internacionales y fuentes no estatales. La falta de un comunicado formal del régimen mantiene la noticia en desarrollo y genera incertidumbre sobre el futuro inmediato del país.

De confirmarse, Mojtaba Jamenei asumiría el liderazgo político y religioso más importante de Irán, con control sobre las Fuerzas Armadas, la política exterior y las principales decisiones estratégicas. El mundo permanece atento a cualquier anuncio oficial que clarifique el panorama y confirme si la sucesión ya es un hecho.