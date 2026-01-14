Ministerio Público protegerá a víctimas de extorsión y sicariato con código reservado de identidad

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a la creciente cifra de casos de extorsión y sicariato que golpea a transportistas y comerciantes en el país, el Ministerio Público anunció que dará un código reservado a las víctimas y testigos que denuncien estos delitos, con el fin de proteger su identidad.

Denunciantes por extorsión estarán resguardados

Este miércoles 14 de enero, día en que se lleva a cabo el paro de transportistas, donde exigen medidas inmediatas contra los ataques extorsivos, la Fiscalía aprobó los Lineamientos para el registro de otorgamiento de esta clave.

El código reservado que recibirá el denunciante busca reducir los posibles riegos de exposición y represalias por parte de los extorsionadores contra los agraviados que tengan la valentía de denunciar estos hechos.

Los lineamientos establecen un mecanismo excepcional. Se les asignará un identificador a los denunciantes desde la etapa inicial de la investigación fiscal, dadas las represalias que enfrentan al colaborar con las investigaciones.

Clave reservada busca incentivar las denuncias por extorsión

Acogida en la Resolución N.° 098-2026-MP-FN, la norma aplica únicamente para trabajadores o empresarios que formen parte del sector transporte público y comercio.

La propuesta fue formulada por el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR), Jorge Chávez Cotrina, en respuesta institucional al incremento de denuncias por extorsión y para fortalecer la investigación fiscal.

La Fiscalía señaló que la medida busca incrementar el número de denuncias por sicariato y extorsión, disminuir la omisión de reportes por temor a represalias y mejorar la calidad de información relevante para la posterior persecución penal.

De esta forma, la entidad garantizará las condiciones de seguridad pertinentes a las víctimas, para asegurar una intervención fiscal más eficaz frente a las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato.

Más de 1800 efectivos PNP ejecutan operativo masivo

Durante la madrugada de este miércoles 14 de enero, la PNP ejecutó un operativo masivo enfocado en el control territorial y migratorio en distintos distritos de Lima Metropolitana, supervisado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el ministro de Defensa, César Díaz.

Para ello, se ordenó el despliegue de más de 1800 efectivos de la Policía Nacional, con apoyo del Ejército, en distintas zonas estratégicas de SJL, San Miguel, Magdalena, Breña, Pueblo Libre, Rímac y parte del Cercado de Lima, para reforzar la seguridad ciudadana y prevenir actividades ilícitas.

En el complejo policial Los Cibeles, en el Rímac, más de 1300 efectivos de unidades especializadas de la PNP, con apoyo del personal de Migraciones, realizaron la verificación de la situación migratoria de más de mil ciudadanos extranjeros.