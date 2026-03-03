Carlos Zambrano sigue los pasos de Miguel Trauco y ficharía por un histórico de la Liga 1

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Carlos Zambrano parece que tendrá una nueva oportunidad en el fútbol luego de la grave denuncia que se le hizo desde Argentina. Sobre los últimos días de enero, una joven de solo 22 años lo acusó a él, a Miguel Trauco y Sergio Peña, de haber abusado sexualmente de ella al interior de un cuarto de hotel en Montevideo.

Carlos Zambrano ficharía por histórico de la Liga 1

Como era de esperarse, tras este grave caso Alianza Lima separó al defensor y a los otros dos jugadores involucrados. Tras unas semanas, anunció su destitución definitiva cerrando así un paso irregular por el club de La Victoria.

Ahora, a pocos días de que el libro de pases en la Liga 1 se cierre, Carlos Zambrano tendría todo arreglado para fichar por un histórico del balompié nacional. Según indicó el periodista Gustavo Peralta en el programa 'Hablemos de Max', el defensor nacional está cerca de cerrar negociaciones para unirse a las filas de Sport Boys del Callao.

El hombre de prensa indicó que el jugador y el administrador del equipo rosado ya sostuvieron una reunión donde se dio a conocer la postura de ambos partes y el monto económico que recibiría durante su instancia en el equipo.

🎙️ @Gustavo_p4: "Carlos Zambrano ya se reunió con Martín Noriega, administrador de Boys, y en lo económico no hay problema".



"Sin embargo, hay varias cláusulas que analizar en el tema legal".#HablemosDeMAX #SportBoys



Ingresa al programa 👉🏽https://t.co/3Y2L2Zex1b



📅 De lunes... pic.twitter.com/XeBNgjxnBz — L1MAX (@L1MAX_) March 3, 2026

"Sport Boys está cerca de cerrar con Carlos Zambrano. Yo tengo entendido que Zambrano incluso ya se reunió con Martín Noriega, administrador del club, cara a cara donde se dijeron lo que se buscaba, los problemas legales, en lo económico no hay problema, no es un tema que tenga que ver en la negociación", indicó el hombre de prensa.

Se le impondrán clausulas

Eso sí, el reportero dejó en claro que el club chalaco tomará precauciones para evitar cualquier embrollo legal considerando que el 'káiser' viene siendo investigado por abuso sexual por parte de la justicia uruguaya.

Una de estas condiciones será que el futbolista quede desligado automáticamente en el caso de que sea declarado culpable y tenga que afrontar una pena privativa de libertad.

"En Boys están analizando el escenario legal porque si Zambrano termina llegando tienen que ponerle clausulas, condiciones y otras cuestiones para que el club pueda cautelarse ante la investigación que el jugador tiene en la justicia uruguaya. Si en caso salga culpable, el jugador saldrá del club automáticamente", añadió.

En resumen, Carlos Zambrano está cerca de unirse a las filas del Sport Boys tras ser separado de Alianza Lima por la denuncia de abuso sexual en su contra.