César Sandoval desliza que José Jerí y empresario chino tendrían interés en el MTC

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el exministro de Transportes, César Sandoval, deslizó que hay un interés por parte del presidente José Jerí y el empresario chino con quien se reunión clandestinamente, Zhihua Yang, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones al mencionar ciertos "hechos concretos".

Constantes visitas de Jerí al MTC

Sandoval reveló que durante su gestión en el MTC decidió paralizar ciertas obras con empresas chinas debido a ciertas irregularidades y cuestionó que en el Gobierno de José Jerí se hayan reactivado.

"Da la casualidad que mientras yo declaré nulo esas obras manchadas con presuntos actos de corrupción y que tiene conocimiento la Contraloría General y el Ministerio Público (...) ellos lo activan y no solo lo activan, han firmado el contrato y le han dado adelanto. (...) Si yo declaro nulo y lo argumento legalmente y el ministro que entra lo activa, lo firma", cuestionó.

Además, dio a conocer que desde que asumió como presidente, Jerí ha visitado constantemente el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y criticó la reunión clandestina del mandatario en un chifa.

"De por si, un presidente que entra en la noche a un chifa y se reúne con el empresario que representa a empresas chinas que están metidas en el MTC, por su puesto, esto es más que raro", agregó.

Hechos concretos

El exministro decidió optar por no especular, pues señaló que los hechos hablan por si solos y revelan lo que estaría sucediendo en el Gobierno de José Jerí.

"Yo he descrito hechos concretos: Se activaron empresas cuyos ganadores mafiosamente fueron chinos y que el ministro de Transportes, el doctor Sandoval, lo declaró nulo porque tenían indicios de corrupción. (...) Otro hecho concreto es que destituí y le pedí la carta de renuncia al jefe de la ATU por actos de corrupción, inclusive por estar empujando las cámaras de videovigilancia", señaló como primeros puntos.

Recordó que Jerí, como congresista, pidió que no se separe a Hernández, al ser informado sobre sus investigaciones y, por lo contario, al llegar al poder lo restituyó.

"Lo cierto es que a la medianoche se reúne con un empresario chino que tiene empresas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que el presidente Jerí frecuenta el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esos son hechos reales", expresó.

Es por estos hechos revelados que, Sandoval deslizó que José Jerí y el empresario chino con el que se reunió tienen un interés común en el MTC.