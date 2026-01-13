Penal Ancón I: INPE traslada a 55 internos por extorsión, sicariato y robo agravado

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes, el Ministerio de Justicia (Minjush), a través del INPE, ejecutó el traslado estratégico de 55 internos de alta peligrosidad de diferentes penales del país hacia el pabellón de extrema seguridad del penal Ancón I.

Internos trasladados no tendrán conexión eléctrica ni mobiliario

La medida responde a la política del Gobierno orientada a reforzar la seguridad ciudadana y enfrentar directamente la extorsión y el crimen organizado, que continúa azotando violentamente distintos sectores del país, como el de transportes.

El traslado de los más de 50 reos vinculados a la extorsión, sicariato y robo agravado fue liderado por el presidente de la República José Jerí y el ministro de Justicia Walter Martínez.

"Estamos ejecutando una reorganización del sistema penitenciario mediante el traslado de los principales delincuentes y cabecillas de organizaciones criminales que vienen afectando la tranquilidad y seguridad del país. Estos internos están siendo enviados a un penal de máxima seguridad, bajo un régimen extremo, con reglas más estrictas, sin acceso a conexión eléctrica ni a mobiliario", señaló Martínez Laura.

#NotaInformativa 📄 | ¡Firmes contra el crimen organizado! Esta mañana, se realizó el traslado estratégico de internos de alta peligrosidad de diferentes penales del país al E.P. Ancón I. Esta acción fue liderada por el presidente de la república, José Jerí Oré y el ministro de... pic.twitter.com/KGOw8cVAId — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) January 12, 2026

Los presos recientemente reubicados son provenientes de distintos establecimientos penitenciarios a nivel nacional: 10 son de Piura, 10 de Chiclayo, 13 de Trujillo, 2 de Cajamarca y 20 de Lima.

Estos internos cumplirán un régimen penitenciario estricto, donde se contempla, entre otras medidas, la visita quincenal mediante locutorio, una hora diaria de patio y controles especiales de seguridad, propios del pabellón de máxima seguridad.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos precisó que, durante el 2025, el INPE ejecutó 2793 traslados de internos a nivel nacional, de los cuales 707 respondieron a criterios de seguridad ciudadana, como parte de las acciones preventivas para neutralizar los delitos desde los penales.

Jerí anuncia próxima derogación de Ley contra la extorsión y sicariato

Tras los últimos casos de ataques extorsivos contra estos buses en Lima, el mandatario se reunió este lunes con representantes del Gremio de Transportistas para abordar el incremento de estas cifras y establecer una hoja de ruta.

En medio de aplausos, Jerí anunció que el próximo sábado 17 de enero ya estará publicada la reglamentación de la Ley 32490 que establece acciones excepcionales contra este tipo de delitos, específicamente hacia las empresas de transporte público y de mercancías.

Además, reconoció que hubo errores y demoras por parte del Gobierno para atender esta emergencia, que se ha visto intensificada en los últimos días.

