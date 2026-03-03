Juan Sheput reconoció las virtudes de Carlos Álvarez: "Me he dado cuenta de su capacidad intelectual"

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio del debate sobre la participación de figuras del espectáculo en la política, el exministro Juan Sheput expresó un firme respaldo al artista Carlos Álvarez en una entrevista para Exitosa.

En su declaración, resaltó las cualidades intelectuales, el compromiso social y la capacidad del cómico para conectar con la ciudadanía.

"Y la política activa siempre ha sido mi razón de ser, entonces ahora sí aspiro a un cargo político que es el del Senado Nacional porque considero que podría contribuir a reconstruir el prestigio de la política, que la gente vuelva a tener confianza en sus políticos y no vivir el desmadre que estamos viviendo en la actualidad", sostuvo.

Consultado sobre las comparaciones que se han hecho entre Álvarez y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien antes fue comediante, Sheput fue enfático en defender el perfil del humorista peruano.

Añadió que el hecho de que una persona provenga del ámbito artístico no debería ser motivo de descalificación política

"Yo considero que Carlos es un artista. Mira, yo en los últimos meses he conversado mucho con él y me he dado cuenta de su capacidad intelectual y sobre todo cuando yo estoy en estos momentos recorriendo el país, me encuentro con sorpresas agradables como que él ya hace años ha hecho trabajo social en una serie de los lugares que yo visito", afirmó.

El atributo más importante que le encuentra a Carlos Álvarez

Al ser consultado sobre el principal atributo que le reconoce a Álvarez, Sheput no dudó en señalar su sensibilidad social y empatía.

Como ejemplo, mencionó la postura crítica que Álvarez asumió frente a la gestión del exministro del Interior Juan José Santibáñez en materia de seguridad ciudadana.

"Cuando Rafael López Aliaga, por ejemplo, le daba, condecoraba a Juan José Santibáñez, cuando todos en el Congreso decían que Juan José Santibáñez era un ministro maravilloso y cosas por el estilo, ¿quién fue el que salió al frente? El único que dijo que estaban equivocados, que estaban en contra del pueblo, que la seguridad estaba desbordada, Carlos Álvarez y tenía toda la razón. Es el peor ministro del Interior que hemos tenido", sostuvo.

Las declaraciones de Juan Sheput no solo marcan su retorno formal a la política electoral, sino que también refuerzan el posicionamiento de Carlos Álvarez como una figura que trasciende el ámbito artístico.

En un escenario político marcado por el descrédito y la polarización, el respaldo del exministro coloca en debate el papel de nuevos perfiles en la reconstrucción de la confianza ciudadana.