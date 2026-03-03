RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Respalda su perfil político

Juan Sheput reconoció las virtudes de Carlos Álvarez: "Me he dado cuenta de su capacidad intelectual"

El exministro Juan Sheput destacó las cualidades políticas y humanas del artista Carlos Álvarez, a quien calificó como una figura con empatía, trabajo social y firmeza frente a la crisis de seguridad.

Juan Sheput reconoció las virtudes de Carlos Álvarez
Juan Sheput reconoció las virtudes de Carlos Álvarez Composición Exitosa

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 03/03/2026

Síguenos en Google News Google News

En medio del debate sobre la participación de figuras del espectáculo en la política, el exministro Juan Sheput expresó un firme respaldo al artista Carlos Álvarez en una entrevista para Exitosa.

En su declaración, resaltó las cualidades intelectuales, el compromiso social y la capacidad del cómico para conectar con la ciudadanía. 

"Y la política activa siempre ha sido mi razón de ser, entonces ahora sí aspiro a un cargo político que es el del Senado Nacional porque considero que podría contribuir a reconstruir el prestigio de la política, que la gente vuelva a tener confianza en sus políticos y no vivir el desmadre que estamos viviendo en la actualidad", sostuvo.

Consultado sobre las comparaciones que se han hecho entre Álvarez y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien antes fue comediante, Sheput fue enfático en defender el perfil del humorista peruano.

Añadió que el hecho de que una persona provenga del ámbito artístico no debería ser motivo de descalificación política

Gas en emergencia: Gobierno anuncia medidas INMEDIATAS para garantizar continuidad del GNV
Lee también

Gas en emergencia: Gobierno anuncia medidas INMEDIATAS para garantizar continuidad del GNV

"Yo considero que Carlos es un artista. Mira, yo en los últimos meses he conversado mucho con él y me he dado cuenta de su capacidad intelectual y sobre todo cuando yo estoy en estos momentos recorriendo el país, me encuentro con sorpresas agradables como que él ya hace años ha hecho trabajo social en una serie de los lugares que yo visito", afirmó.

El atributo más importante que le encuentra a Carlos Álvarez

Al ser consultado sobre el principal atributo que le reconoce a Álvarez, Sheput no dudó en señalar su sensibilidad social y empatía

Presidente José Balcázar: "Cambio de gobierno no detendrá la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado"
Lee también

Presidente José Balcázar: "Cambio de gobierno no detendrá la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado"

Como ejemplo, mencionó la postura crítica que Álvarez asumió frente a la gestión del exministro del Interior Juan José Santibáñez en materia de seguridad ciudadana.

"Cuando Rafael López Aliaga, por ejemplo, le daba, condecoraba a Juan José Santibáñez, cuando todos en el Congreso decían que Juan José Santibáñez era un ministro maravilloso y cosas por el estilo, ¿quién fue el que salió al frente? El único que dijo que estaban equivocados, que estaban en contra del pueblo, que la seguridad estaba desbordada, Carlos Álvarez y tenía toda la razón. Es el peor ministro del Interior que hemos tenido", sostuvo.

Las declaraciones de Juan Sheput no solo marcan su retorno formal a la política electoral, sino que también refuerzan el posicionamiento de Carlos Álvarez como una figura que trasciende el ámbito artístico.

Día de la Mujer: Niña de 12 años se convierte en MINISTRA de Justicia por un día para conmemorar fecha
Lee también

Día de la Mujer: Niña de 12 años se convierte en MINISTRA de Justicia por un día para conmemorar fecha

En un escenario político marcado por el descrédito y la polarización, el respaldo del exministro coloca en debate el papel de nuevos perfiles en la reconstrucción de la confianza ciudadana.

Temas relacionados Artista Carlos Álvarez debate juan sheput político senado

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA