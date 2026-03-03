Arequipa: Cuerpo de hombre fue hallado sin vida en el río Chili

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un hombre fue encontrado sin vida el río Chili, entre el distrito de Sachaca y el Cercado de la ciudad de Arequipa, este martes 3 de marzo. El cuerpo fue encontrado a espaldas de la Universidad de La Salle.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmaron que el cuerpo de un hombre fue hallado sin vida en el río Chili, en Arequipa. De acuerdo a la información policial, el hombre fue encontrado sin signos vitales dentro de las aguas del río el cual habría sido arrastrado desde kilómetros más arriba.

El hallazgo del cuerpo fue reportado por pobladores de la zona durante la mañana de este martes 3 de marzo. Ante ello, personal de la unidad de rescate y de la PNP se apersonaron ante la zona.

Personal de rescate llegaron hacia la zona de difícil acceso debido al caudal del río. Como se sabe, actualmente el departamento de Arequipa se encuentra en estado de emergencia por las intensas lluvias

Al encontrar el cuerpo este se encontraba con el torso descubierto y descalzo, solo fue hallado con un pantalón de color marrón. Hasta el momento, el hombre no ha podido ser identificado.

Fuentes policiales indicaron que el caso podría estar relacionado con el reporte de desaparición de un adulto mayor de 75 años que habría contado con prendas similares a las del hombre encontrado en el río Chili. Sin embargo, esta hipótesis aún es materia de investigación.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | En Arequipa, hombre es hallado sin vida en el río Chili, en el distrito de Sachaca.



Otro caso de cuerpo hallado en Chaclacayo

El pasado 23 de febrero, el cuerpo de un hombre fue hallado sin en un islote del río Rímac en la zona de Chaclacayo. En este caso en particular se puso observar que los restos del hombre contaba con signos de violencia.

El hallazgo fue reportado por vecinos de la zona de Morón los cuales vislumbraron el cuerpo al medio del río Rímac emitiendo la alerta hacia las autoridades pertinentes ante el alarmante hecho.

Este hecho se suma a la lamentable pérdida del suboficial PNP Patrick Ospina, quien perdió la vida en el río Rímac tras rescatar a un perrito y cuyos restos fueron rescatados tras intensas labores de búsqueda por parte de miembros de la Policía Nacional del Perú y bomberos voluntarios.

