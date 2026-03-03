RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Escándalo albo

¡Desnudos en la piscina!: Jugador de Colo-Colo en el ojo de la tormenta por escándalo en su condominio

El jugador de Colo-Colo, Cristián Riquelme, enfrenta multas y posible expulsión del lugar donde vive tras un incidente en la piscina de su edificio.

El defensor albo habria participado en una reunion con amigos.
El defensor albo habria participado en una reunion con amigos. (Composición Exitosa)

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 03/03/2026

Síguenos en Google News Google News

El nombre de Cristian Riquelme nuevamente se convirtió en tendencia, pero esta vez no por su desempeño en la cancha con el Colo-Colo, sino por un hecho ocurrido completamente fuera del ámbito deportivo y que ha causado una gran polémica.

Según los reportes de diversos medios chilenos como BioBioChile y La Cuarta, el lateral izquierdo habría protagonizado un incidente en el condominio donde reside, ubicado en la comuna de La Florida, al suroriente de Santiago.

Todo ocurrió durante la tarde del pasado 2 de marzo, cuando el futbolista compartía con un grupo de amigos en las áreas comunes del edificio. De acuerdo con los antecedentes difundidos, dos de sus acompañantes ingresaron a la piscina completamente desnudos, situación que fue vista por otros vecinos del condominio y registrada por las cámaras de seguridad.

Molestia y multa máxima

La escena generó incomodidad inmediata entre los residentes. Algunos vecinos manifestaron su molestia por lo ocurrido y recordaron que no sería la primera vez que existen reclamos por ruidos y reuniones en el departamento del jugador.

La administración del condominio decidió aplicar la multa máxima contemplada en el reglamento interno, equivalente a 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), debido al uso indebido de espacios comunes y la alteración de la convivencia. Además, se evalúa solicitar el término del contrato de arriendo, lo que podría obligar a Riquelme a dejar el inmueble si no se llega a un acuerdo.

¡Tragedia en el fútbol!: Joven promesa muere tras ataque a balazos
Lee también

¡Tragedia en el fútbol!: Joven promesa muere tras ataque a balazos

Hasta el momento, el futbolista no ha emitido una declaración pública detallada sobre el hecho. Sin embargo, el caso ya circula ampliamente en medios deportivos y programas de farándula en Chile.

Impacto en lo deportivo

El escándalo se da en un momento sensible para el Colo-Colo. Riquelme no fue considerado en la convocatoria para la reciente competencia de Superclásico ante la Universidad de Chile, lo que ha generado comentarios sobre su presente futbolístico.

Si bien no existe confirmación oficial de que el incidente tenga relación con decisiones técnicas, la situación ha alimentado el debate en redes sociales y entre hinchas, quienes cuestionan la disciplina de los jugadores fuera del campo.

José Antonio Kast rompe lazos con Gabriel Boric antes de traspaso de mando en Chile
Lee también

José Antonio Kast rompe lazos con Gabriel Boric antes de traspaso de mando en Chile

Por ahora, lo que ya se sabe es que el episodio ocurrió en la comuna de La Florida, en Santiago de Chile, y que la comunidad del condominio mantiene su postura firme frente a lo sucedido.

El caso sigue abierto y podría tener consecuencias tanto en lo personal como en lo deportivo para el joven defensor albo.

Cristián Riquelme, Colo-Colo, escándalo, piscina, condominio, multa, La Florida, Superclásico.

Temas relacionados Colo-Colo condominio Cristián Riquelme Escándalo La Florida multa piscina Superclásico

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA