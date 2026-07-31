Patricia Juárez tras detención de diputado de Juntos por el Perú: "Este primer acto bochornoso empieza a golpear al Congreso"

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Patricia Juárez, senadora de Fuerza Popular, se pronunció sobre la detención de un diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez, y cuestionó el impacto de este hecho en la imagen del Parlamento.

Senadora catalogó actuar de Julián Pérez

La senadora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, se pronunció sobre la detención del diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez, y aseguró que este hecho representa un duro golpe para la imagen del Congreso de la República.

Dicha parlamentaria lamentó que este episodio ocurra pocos días después de la instalación del nuevo Parlamento y pidió que las investigaciones se desarrollen con celeridad y señaló que, si bien corresponde esperar el resultado de las indagaciones, la detención de un legislador termina afectando la percepción en conjunto, independientemente del grupo político al que pertenezca el involucrado.

"Estamos todavía terminando estas festividades de Fiestas Patrias, la juramentación ha sido hace muy poco y lamentablemente tenemos noticias de esta naturaleza. Esperemos las investigaciones del caso, pero ya este primer acto bochornoso realmente empieza a golpear al Congreso", manifestó.

Senadora contó cómo afecta este caso en todo el grupo del Congreso

La legisladora sostuvo que la ciudadanía no suele diferenciar la bancada de procedencia de un parlamentario cuando se conocen este tipo de casos, sino que la responsabilidad termina alcanzando a toda la representación nacional.

En esa línea, recordó otros escándalos que han involucrado a congresistas en los últimos años, como denuncias por presuntos "mochasueldos" y otras investigaciones que, según afirmó, han contribuido a deteriorar la credibilidad del Parlamento.

"Así como han ocurrido tantos casos de denuncias, de mochasueldos y de cosas que enlodan a todos, nos meten a todos en el mismo saco. Yo lamento que esto haya ocurrido", expresó.

Asimismo, Patricia Juárez hizo un llamado a que quienes acceden a un cargo de representación popular ejerzan sus funciones con mayor responsabilidad y humildad. A su juicio, algunos parlamentarios asumen que el cargo les otorga privilegios que los colocan por encima de la ley.

"He visto unas imágenes en donde dice 'soy congresista' y pasa por encima de los cercos que la Policía había puesto. Esos son hechos realmente que desdibujan la imagen de un congresista", sostuvo refiriéndose a Íber Maraví.

Finalmente, la senadora Patricia Juárez reiteró que espera que las autoridades esclarezcan la situación del diputado Julián Pérez y remarcó que el Congreso necesita recuperar la confianza de la ciudadanía mediante una conducta transparente y respetuosa de la ley por parte de todos sus integrantes.