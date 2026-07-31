Universitario recupera a tres importantes jugadores para su partido contra Cienciano en el Clausura

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes recibió un recado positivo a puertas de otro encuentro importante en el Torneo Clausura. Por la tercera fecha se medirá ante Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega este domingo 2 de agosto desde las 6:30 p.m.

Según se reveló, el estratega argentino Héctor Cúper podrá disponer de la totalidad de su plantilla para el viaje a la altura, por lo que podrá contar con diversas variantes para ir por el triunfo.

Corzo, Santamaría y Calcaterra vuelven contra Cienciano

Las reincorporaciones a los entrenamientos en Campo Mar son Aldo Corzo, Anderson Santamaría y Horacio Calcaterra, futbolistas que en las últimas semanas presentaron dolencias y por una cuestión de prevención no fueron utilizados.

Progresivamente los jugadores se fueron sumando a los entrenamientos del entrenador y se espera que puedan sumar minutos. La presencia de Corzo y Santamaría asegura solidez defensiva y buen juego aéreo.

Por su parte, Calcaterra, con su amplia epxeriencia, funciona para refrescar el mediocampo, ganar faltas, control de balón. Sin duda, elementos que serán de gran utilidad para tienda 'crema'.

🚨🟡 Universitario de Deportes: Anderson Santamaría, Aldo Corzo y Horacio Calcaterra ya trabajan con normalidad a la par de sus compañeros.



➡️ Piero Quispe y Bryan Reyna se unieron después a la práctica. El plantel entrena completo. pic.twitter.com/5O2Y44zZbe — Enrique Vega (@enriquevega__) July 30, 2026

Quispe y Reyna apuntan al duelo contra Cristal

Piero Quispe, reciente contratación para este segundo semestre, y Bryan Reyna, que viene de recuperarse de una operación a causa de una apendicitis, comenzaron a agarrar ritmo de juego en los entrenamientos.

La idea es no arriesgarlos en la geografía de Cusco y que puedan sumar minutos frente a Sporting Cristal, el próximo viernes 7 de agosto a las 8:30 p.m. en el estadio Monumental, jornada que coincide con el aniversario 102° del club de Ate.

La 'U' buscará ganar en Cusco

Universitario ha ganado sus dos primeros compromisos en este Torneo Clausura, superando a ADT de Tarma y Cusco FC, ambos por el marcador de 2-1. Ahora tendrá que medirse ante un Cienciano inspirado que el pasado miércoles 29 de julio goleó por 4-0 a Lanús por la Copa Sudamericana.

Sus últimas tres visitas al 'Papá' culminaron en tres empates, 1-1 en 2023, 0-0 en 2024 y 1-1 en 2025. Lo que deja marcado que los enfrentamientos entre 'merengues' e imperiales son de trámites parejos.

Empate 1-1 entre Universitario y Cienciano por el Torneo Clausura 2025.

Universitario de Deportes contará con su plantel completo en su visita a Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la tercera fecha del Torneo Clausura este domingo 2 de agosto, programado par las 6:30 p.m.

La 'U' recupera a Aldo Corzo, Anderson Santamaría y Horacio Calcaterra, jugadores de experiencia para este crucial encuentro, alternativas con las que el director técnico Héctor Cúper podrá disponer.