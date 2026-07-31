Mario Irivarren estalla contra producción de 'La Manada' y lanza fuerte amenaza

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren estalló contra la producción de La Manada durante la emisión del jueves 30 de julio. Lo que empezó como una serie de bromas terminó en una fuerte discusión en vivo, luego de que el conductor sintiera que intentaban presentarlo como responsable de los problemas dentro del programa.

Tensión en 'La Manada' durante en vivo

Los primeros minutos de 'La Manada' estuvieron cargados de tensión. Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe se percataron de que algunos integrantes de la producción se mostraban aparentemente indiferentes con ellos y no los habrían recibido de la mejor manera.

En un inicio, los conductores intentaron tomar la situación con humor. Sin embargo, la incomodidad aumentó cuando una trabajadora ingresó al set para acomodar los anuncios publicitarios en plena transmisión, interrumpiendo la conversación que mantenían.

Laura Spoya decidió explicar lo que aparentemente habría provocado el malestar del equipo. Según contó, el programa inicialmente no se emitiría hasta el lunes, pero los conductores optaron por regresar antes y trabajar el jueves y viernes, pues todos se encontraban en Lima.

"Nosotros nos íbamos a ir de vacaciones hasta el lunes, pero pucha, Mario iba regresar ayer, regresé antes de ayer, tú también estás en tu casa y dijimos: 'Vamos a chambear el jueves y el viernes, por qué vamos a dejar de ir al programa varios días si vamos a estar en Lima'", explicó Laura Spoya.

No obstante, una integrante de la producción negó que ese fuera el único motivo de su incomodidad y aseguró: "No estás ni cerca". Esta respuesta terminó por fastidiar a Irivarren, quien decidió intervenir con evidente molestia.

Mario Irivarren estalla contra 'La Manada'

Mario Irivarren dejó de lado las bromas y aseguró que no tenía inconvenientes en contar públicamente lo ocurrido detrás de cámaras.

"Si quieren lo hablo en vivo y a la... Si quieren empezar a hacer programa, no tengo ningún problema. Venimos acá de vacaciones y tu actitud no me parece la correcta. Si quieres hablar en vivo, no tengo ningún problema", expresó.

La joven involucrada se mostró sorprendida y señaló que normalmente no comentaba los problemas internos del programa. También sostuvo que Gerardo Pe solo había realizado una broma y cuestionó por qué Irivarren se había puesto tan tenso.

El exintegrante de realities continuó con su reclamo y señaló que las personas deben aceptar cuando no realizan correctamente su trabajo: "Después del programa, si quieres, hablamos con todos y vamos a tener que hablar detrás cosas bien incómodas".

"No me voy a guardar absolutamente nada ahí atrás. Si me quieres echar a mí la culpa de algo o si me quieres responsabilizar a mí, te vas a enterar que las cosas son distintas. Si te quieres agarrar conmigo porque me quieren dar el papel de malo, te vas a ir de cara", agregó.

Durante el incómodo intercambio, Laura Spoya expresó que prefería retirarse para no presenciar la discusión, pero Mario Irivarren le pidió que permaneciera en el set.

Finalmente, la productora solicitó que todos se concentraran en la emisión, mientras otros integrantes desaprobaban la actitud del conductor.

Así, Mario Irivarren estalló contra la producción de La Manada al sentirse responsabilizado por el malestar del equipo. Tras amenazar con revelar asuntos internos, todos frenaron la discusión y retomaron el programa.