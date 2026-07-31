Tom Holland y Zendaya SORPRENDEN al enviar saludos a Perú previo al estreno de 'Spider-Man: Un nuevo día'

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Los actores Tom Holland y Zendaya sorprendieron al enviarle saludos al Perú previo al estreno de la película en la que son protagonistas 'Spider-Man: Un nuevo día'. Ello generó una serie de comentarios y reacciones por parte de sus fans peruanos que le tienen cariño a la pareja.

Tom Holland y Zendaya envían saludos al Perú

El hecho ocurrió en el Fan Event de la producción cinematográfica que se llevó a cabo en Aztlán Feria de Chapultepec, en Ciudad de México. Hasta dicho evento acudió el creador de contenido peruano conocido como 'El Chino Geek' en TikTok, quien al ver a los intérpretes escénicos no dudó en expresar su emoción.

Para que dicho momento no solo quede en su memoria, el influencer utilizó su celular y realizó grabaciones de lo sucedido en dicha ceremonia. El video se viralizó de forma inmediata en las redes sociales y aumentaron la expectativa por el esperado estreno de la reciente entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en nuestro país.

En medio del evento, el tiktoker aprovechó los pocos segundos segundos disponibles que tenía para interactuar en la alfombra azul de las estrellas de Hollywood. El joven logró captar la atención de ambos artistas así como de quien dirige esta nueva entrega perteneciente a la saga del Hombre Araña.

Brian Torres Archenti procedió a solictarle un saludo al Perú a Tom Holland y este con total amabilidad expresó: "Hola, ¿qué pasa Perú?". Por su parte, el mismo pedido le realizó a Zendaya que con una sonrisa atinó a manifestar un cálido: "¡Hola!".

Y por si fuera poco, el joven peruano también tuvo la oportunida de interactuar con el director de la película, Destin Daniel Cretton, quien se unió a los reconocidos actores con un ameno y a la vez efusivo: "Hola, Perú. Los amo".

Video se viraliza generando diversos comentarios y reacciones

El video publicado en la cuenta de TikTok de 'El Chino Geek' se viralizó de manera inmediata generando diversas reacciones y comentarios por los fanáticos de Spider-Man así como de Tom Holland y Zendaya.

"Perú es clave", "Tom, lo amo", "Dios ¡qué lindo!", "Zendaya ven a Perú a comer tu ceviche", "Qué lindos, cuanta humildad", "Zendaya, la amo", "¡Qué emoción!", "Le hubieras dicho que vengan", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Como vemos, en el Fan Event de la película 'Spider-Man: Un nuevo día' celebrado en Ciudad de México, un joven creador de contenido peruano tuvo la oportunidad de grabar los saludos que los actores y pareja Tom Holland y Zendaya enviaron a nuestro país que rápidamente generó una ola de comentarios y reacciones por parte de los fans nacionales de las estrellas de Hollywood.