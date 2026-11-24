24/11/2026 / Exitosa Noticias / Consejos

Un sencillo truco casero se ha vuelto popular: conoce por qué se recomienda poner un vaso de vinagre blanco en el armario por las noches. Una de las investigaciones relacionadas con este tema es el experimento HOMEChem (House Observations of Microbial and Environmental Chemistry).

¿Por qué recomiendan poner vaso de vinagre en el armario?

En las últimas semanas, se multiplicaron en redes sociales diversas publicaciones que proponen una solución casera, económica y sencilla para el dormitorio: colocar un recipiente con vinagre debajo de la cama. Esta práctica, que oscila entre los consejos de limpieza doméstica y las recomendaciones del Feng Shui, brindaría grandes beneficios.

Sin embargo, no solo se recomienda poner el vinagre blanco en ese lugar de la casa, sino también en el interior del armario. ¿El motivo? Pues bien, se toma ese truco como una alternativa natural para aromatizar el hogar y eliminar los malos olores de las telas que ganan cada vez más terreno.

El vinagre blanco es un ingrediente cuyo ácido acético, al evaporarse, logra neutralizar los compuestos que generan el mal olor y erradica la percepción del hedor. Según investigaciones como el experimento HOMEChem realizado en la Universidad de Texas en Austin, las sustancias que generan malos olores (como los derivados del amoníaco) suelen ser de naturaleza alcalina.

¿Qué descubrió el estudio de la Universidad de Texas?

En ese sentido, el estudio de la Universidad de Texas en Austin, publicado en la revista Environmental Science & Technology y en la revista Indoor Air, analizó cómo actividades cotidianas, como cocinar, limpiar y ventilar, modifican la composición química del aire dentro de una vivienda.

Los investigadores también estudiaron los efectos de utilizar soluciones de limpieza ácidas, como el vinagre, sobre las superficies interiores. Los resultados demostraron que estos productos pueden modificar las condiciones químicas de las superficies y alterar la presencia de determinados compuestos en el aire.

Los científicos determinaron que el armario es un lugar ideal para colocar el vaso de vinagre por la noche porque, en un espacio cerrado y reducido, los vapores de ácido acético alcanzan la concentración necesaria para reaccionar eficazmente con el aire.

Uso de vinagre blanco para limpiar el mal olor en armarios.

Beneficios del uso de vinagre en el armario

Asimismo, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) incluye al vinagre en su Lista de Ingredientes Químicos Más Seguros con clasificación verde, confirmando su seguridad para el hogar.

Para colocarlo en el armario, basta con poner un vaso pequeño con vinagre blanco destilado —el que se consigue en cualquier supermercado— en un rincón del mueble y dejarlo toda la noche. No hace falta diluirlo. El olor a vinagre en la ropa no se queda: desaparece al airearse las prendas, ofreciendo los siguientes beneficios:

Eliminación del olor a encierro : descompone los compuestos volátiles alcalinos que se acumulan en la tela y la madera.

: descompone los compuestos volátiles alcalinos que se acumulan en la tela y la madera. Alternativa ecológica y económica : de acuerdo con el Departamento de Ecología del Estado de Washington, el vinagre blanco destilado es un limpiador seguro que reduce la exposición a tóxicos en el hogar.

: de acuerdo con el Departamento de Ecología del Estado de Washington, el vinagre blanco destilado es un limpiador seguro que reduce la exposición a tóxicos en el hogar. Aroma no persistente: a pesar de su olor penetrante inicial, el vinagre se evapora y no deja rastro aromático en las prendas.

En ese sentido, se aconseja dejar un vaso de vinagre en el armario por la noche, al ser considerado un truco casero en el que se aprovecha la química del ácido acético, principal componente del vinagre blanco destilado, para poder conseguir el mismo efecto que se consigue con limpiadores repletos de sustancias tóxicas.