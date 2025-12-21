Tragedia en Huancavelica: Camioneta que se dirigía a chocolatada cayó a un abismo dejando ocho fallecidos

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un hecho trágico ocurrió en último sábado 20 de diciembre en Huancavelica, luego de que una camioneta que trasladaba personas hacia una chocolatada cayó por un abismo de 200 metros. Como resultado se reportaron ocho fallecidos y varios heridos de gravedad que tuvieron que ser trasladados a centros de salud.

Víctimas habrían muerto al instante

Este lamentable hecho ocurrió en horas de la tarde en la vía nacional Ticrapo-Mollepampa, en el anexto de Chauga, distrito de Ticrapo, provincia de Castrovirreyna. La Gerencia Regional de Gestión de Riesgos de Desastres y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Huancavelica confirmaron la tragedia.

La versión oficial dada por el alcalde de Ticrapo, Giuliano Dávalos, indicaba que siete personas perdieron la vida en el lugar del siniestro, mientras que otra falleció cuando se encontraba en el hospital al que la llevaron. Ocho pasajeros resultaron con heridas de gravedad y tuvieron que ser llevados a establecimientos sanitarios.

El conductor de la camioneta resultó con lesiones leves y permanece detenido mientras se investiga las causas del accidente. Los heridos fueron llevados hasta el Hospital de Pisco en autos particulares, debido a la carencia de ambulancias en el centro de salud de Ticrapo.

Debido a esto, la autoridad edil ha exigido al gobierno central que se asignen este tipo de unidades para su jurisdicción. Resaltó que las gestiones que se han realizado hasta el momento no han tenido resultados y su hospital sigue sin poder atender emergencias.

Municipio de Tricapo declaró duelo

Tras esta fatalidad, la municipalidad donde ocurrió el despiste y posterior desbarranco, declaró duelo distrital por las ocho víctimas mortales. Así lo anunció en sus redes sociales, en el que expresa su pesar por los deudos, señalando que ha entristecido a toda la ciudadanía.

"En señal de respeto y solidaridad, se declara Duelo Distrital, acompañando en este difícil momento a las familias afectadas y elevando nuestras oraciones por el eterno descanso de quienes partieron", indica el pronunciamiento.

Lista de fallecidos y heridos

Guillermo Martínez Loza *

Ahmed Martínez Arteaga *

Maricruz Cerón Lara *

Yareli Calderón Herrera *

Danna Medina Cerón *

Claribeth Calderón Herrera *

Lidia Arteaga Chávez *

Hildauro Mejía Arteaga *

Olivia Martínez Arteaga

Haly Martínez Arteaga

Anthony Medina Colquepisco

Elida Machuca Herrera

Maryori Mejía Ventura

Jackeline Ventura Colquepisco

Alcy Martínez Palomino (chofer, herido leve)

