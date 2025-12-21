PNP capturó a miembros de la banda criminal 'Los Lobos de Ayacucho' en el Callao: Tenían una pistola en su poder

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Como parte de las acciones dispuestas por el Gobierno en el marco del estado emergencia en Lima y Callao, se realizó el 'Operativo Impacto-2025' en el primer puerto peruano. Tres presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Lobos de Ayacucho' fueron detenidos por la Policía Nacional, con drogas y una pistola.

Sujetos detenidos en flagrancia

A través de los canales oficiales de la PNP, se dio a conocer la detención de tres hombres que forman parte de esta organización delictiva que operaba en el Callao. Los supuestos miembros cayeron en flagrancia en una operación realizada en la vía publica, teniendo en su poder un arma de fuego y sustancias ilícitas.

"Agentes de la Región Policial Callao detuvieron en flagrancia a presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Lobos de Ayacucho', durante un operativo ejecutado en vía pública, por los presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas", indica la publicación de la Policía.

Los efectivos intervinieron un auto en la avenida Ayacucho, en el Cercado del Callao, encontrando en el interior las drogas y la pistola. Con esto, la PNP ha reafirmado su compromiso de intensificar la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y la delincuencia, trabajando de manera permanente por la seguridad de la ciudadanía.

"Se intervino un vehículo y se logró el decomiso de droga y un arma de fuego, los cuales fueron incautados conforme a ley. Los intervenidos y las especies comisadas fueron puestos a disposición de la unidad especializada, con conocimiento del Ministerio Público", se explica.

'Operativo Impacto' se ha realizado desde mayo

Ante la creciente ola de la criminalidad en la capital, el Gobierno dio inicio a estas acciones en el mes de mayo, en distritos de Lima Norte. La finalidad era reforzar la presencia policial en horarios nocturnos en las zonas críticas, así como el patrullaje preventivo y la lucha contra la delincuencia común y la incidencia criminal.

Contingentes de efectivos de distintas unidades policiales y personal de las comisarías de varias jurisdicciones, se movilizan en los paraderos y puntos identificados como de riesgo. Realizan intervenciones de control de identidad a transeúntes y conductores.

Tres presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Lobos de Ayacucho' fueron detenidos en flagrancia en el Callao.