Atentan contra periodista en el Callao: Delincuentes dispararon contra su vehículo

20/12/2025

Delincuentes dispararon contra el vehículo de un periodista del Callao. El hecho quedó captado por las cámaras de seguridad y ahora, la víctima, debe usar chaleco antibalas por seguridad, debido a que no es la primera vez que sufre amenazas.

Balean auto de periodista en el Callao

¡Lamentable! Un nuevo caso de inseguridad ciudadana y criminal se registró en el 'primer puerto del Perú' pese al estado de emergencia que el Gobierno de José Jerí prorrogó por 30 días más en Lima y Callao. Según información preliminar, en la noche del viernes, 19 de diciembre, dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron hasta la cuadra 13 del jirón Marañón para atentar contra un periodista.

De acuerdo a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad en la zona, se ve el preciso momento en que estos delincuentes abren fuego hasta en 10 ocasiones contra el vehículo del periodista, quien se encontraba en su casa junto a otros colegas y su menor hijo. Según precisó a Exitosa, debido a la grave situación tuvo que optar por portar chalecos antibalas para resguardar su vida.

Asimismo, detalló a nuestro medio que no es la primera vez que sufre amenazas, asegurando que se darían tras sus investigaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades y malversación de fondos del exgobernador Ciro Castillo.

"Han sido constantes las amenazas que he venido recibiendo no solo de esta gestión, sino también de anteriores (...) por mi trabajo de investigación que vengo realizando. Pero esta última gestión no es ajena, fue la más frívola en atacar. Digo gestión actual porque obviamente estas investigaciones realizadas a Ciro Castillo o su hijo, las respuestas han sido inmediatas, a través de redes exponiendo a mi familia e hijo", expresó.

Víctima de amenazas en el Callao

Seguidamente, detalló que él "no tiene problemas con nadie" y dejó entrever un presunto reglaje en las inmediaciones de su domicilio, asegurando que un carro rojo sospechosamente circulaba por la zona, así como otras motos que "iban y venían" en diferentes oportunidades y previamente al atentado que sufrió la noche de ayer.

Pero no todo quedó ahí, ya que el periodista chalaco resaltó que al acabar la conferencia de la nueva encargada del Gore Callao, evidenció un acto hostil: "veo las cuatro llantas de mi vehículo reventadas. ¿Coincidencia? No las hay", acotó.

Finalmente, sostuvo que ha pedido apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) para iniciar las diligencias respectivas que lo ayuden a identificar a los delincuentes que abrieron fuego contra su auto.

