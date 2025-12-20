Dejan cartucho de dinamita en clínica de Surco: Explosivo tenía escrito el nombre de un trabajador

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

El crimen continúa extendiendo su control territorial en la capital peruana. Esta vez se halló un cartucho de dinamita con el nombre de un trabajador de una clínica ubicada en la avenida El Polo en el distrito de Surco.

El acto causó una gran alarma tanto para los pacientes del centro de salud como para los transeúntes de esta zona considerada de mayor seguridad.

Cartucho de dinamita en exterior de clínica

La noche del viernes 19 de diciembre parecía ser una velada tranquila hasta que un personal de seguridad de la clínica Montesur fue testigo de un acto relacionado al crimen.

Según información preliminar, se trataría de un sujeto que transportaba una caja con un cartucho de dinamita a su interior el cual fue dejado en el mostrador del área de recepción de la clínica.

La caja de color negra llamó la atención de los efectivos de seguridad quienes hallaron el material explosivo con el nombre de uno de los trabajadores del centro médico.

El hecho causó la alarma del personal debido a que un hecho de tal magnitud no había sido registrado en la zona. El crimen en la capital comienza a abarcar nuevos puntos de ataque.

El hecho generó que se alerte a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que realicen las diligencias del caso. En este tipo de casos personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acude para neutralizar las amenazas de carácter explosivo.

Surco: hallan cartucho de dinamita en entrada de clínica de la av. El Polo. La Policía retiró el explosivo



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/AAoLu9Bj8Z — Canal N (@canalN_) December 20, 2025

Tenía nombre escrito de trabajador

El cartucho de dinamita encontrado tenía escrito el nombre 'Aldo Aguilar' evidenciando que el acto criminal estaba dirigido hacia una persona en específico y no mostraría relación con el centro médico. Sin embargo, la información recopilada es materia de investigación policial.

Según información de Canal N, un trabajador con ese nombre trabaja en el Área de Almacén de la clínica. Dos semanas atrás, este habría sido agredido por terceros. Por ello, la hipótesis policial indicaría que se trata de delincuentes que intentan amedrentar y que buscarían atentar contra su vida.

A exterior del centro médico se cuentan con diversas cámaras de videovigilancia que estarían activas y con esto se contaría con el registro visual del hecho criminal en contra del trabajador.

Un inusual acto sorprendió a los vecinos del distrito de Surco luego que un sujeto dejará un cartucho de dinamita al exterior de una clínica. El material explosivo tenía escrito el nombre de un trabajador del centro de salud.