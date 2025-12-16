Crimen en Trujillo: Asesinan a joven de 23 años de un balazo cuando salía del gimnasio

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Trujillo se ha teñido de sangre tras el asesinato de un joven de 23 años de un balazo en plena vía pública cuando salía de un gimnasio en compañía de su pareja.

Arrebatan la vida a joven en Trujillo

La mañana de este 16 de diciembre, en plena luz del día, un hombre identificado como Sebastián Cabeza Castañeda fue asesinado tras recibir un impacto de bala.

El crimen se suscitó específicamente en la avenida Antenor Orrego, frente a un restaurante llamado 'Habla Pez' y a espaldas de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), es decir, en una zona muy concurrida de la ciudad norteña.

De acuerdo a información preliminar, el hecho se registró cuando la víctima mortal se retiraba de un gimnasio en compañía de su pareja y se disponía a entrar a una camioneta.

Acto seguido, fue interceptado por un sujeto desconocido quien efectuó un solo disparo que terminó por arrebatarle la vida al varón de 23 años sorprendiendo a los transeúntes que se encontraban en la zona. Cabe señalar que, las cámaras de seguridad captaron al agresor esperando en la berma de enfrente del auto del occiso, previo a cometer este ataque.

Tras el hecho, Cabeza Castañeda fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Trujillo, sin embargo, llegó sin signos vitales, según confirmaron personas cercanas al fallecido.

Ya se iniciaron las investigaciones

Posteriormente, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) cercaron la zona y dio inicio a las investigaciones para dar con el responsable. Al respecto, las autoridades ya se encuentran trabajando en la captura del asesino y analizando las cámaras de videovigilancia del lugar que podrían clave en ello.

Mientras tanto, los movimientos de Sebastián Cabeza Castañeda ya son parte de las diligencias y el posible móvil de este crimen que ha enlutado a una familia y amigos de Trujillo.

Otro crimen a dueño de local de eventos

Otro terrible suceso se registró previamente en el sector Santa Verónica, en el distrito de La Esperanza, en el que un dueño de un local de eventos fue acribillado de al menos 8 balazos.

Según información policial, el hombre fue identificado como Marcos Abel Azañero Diaz, de 46 años, quien se encontraba al interior de su vehículo, entre las calles Cahuide y Huamachiri.

