Estados Unidos persigue un tercer buque petrolero bajo sanciones cerca de Venezuela

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La tensión en el Caribe continúa en aumento. Este domingo, al término de esta edición, la Guardia Costera de Estados Unidos viene persiguiendo al petrolero Bella 1 en aguas internacionales cerca de Venezuela, luego de que la embarcación intentara evadir una orden judicial de incautación.

El buque, bajo sanciones por sus vínculos con el petróleo iraní, es considerado parte de la llamada "flota fantasma" que transporta crudo de países sancionados.

Según funcionarios estadounidenses, el Bella 1 navegaba hacia Venezuela para recoger petróleo y lo hacía bajo bandera falsa. La operación se enmarca en el bloqueo "completo" ordenado por el presidente Donald Trump contra los buques sancionados que entran y salen de Venezuela, buscando cortar la principal fuente económica del gobierno de Nicolás Maduro.

🚨 BREAKING: High-seas pursuit underway! The US Coast Guard is currently chasing the "Bella 1" oil tanker near Venezuela after the vessel refused a boarding order.



This is the 3rd tanker targeted in 12 days as Trump's "total blockade" hits the high seas. 🚢💨#Venezuela #USCG... pic.twitter.com/Y1x7g7Jxni — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 21, 2025

Antecedentes inmediatos

La persecución del Bella 1 se suma a otras dos operaciones recientes:

El sábado 20 de diciembre , la Guardia Costera interceptó al petrolero Centuries en aguas internacionales frente a la costa venezolana. Según la Casa Blanca, transportaba petróleo venezolano sancionado, aunque el barco no figuraba en la lista oficial de embarcaciones sancionadas.

, la Guardia Costera interceptó al petrolero en aguas internacionales frente a la costa venezolana. Según la Casa Blanca, transportaba petróleo venezolano sancionado, aunque el barco no figuraba en la lista oficial de embarcaciones sancionadas. El 10 de diciembre, EE.UU. incautó al buque Skipper, también vinculado al petróleo iraní. La operación fue presentada como parte de la campaña para frenar el financiamiento del "narcoterrorismo en la región".

Estas acciones marcan una escalada en la presión de Washington sobre Caracas, en un contexto en el que Venezuela acusa a EE.UU. de "piratería" y amenaza con denunciar los hechos ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez calificó la incautación del Centuries como un "robo y secuestro de una embarcación privada" y anunció que el país tomará acciones diplomáticas. Por su parte, el gobierno estadounidense insiste en que continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado.

Comunicado del gobierno venezolano tras la incautación del primer navío petrolero.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero su producción está muy por debajo de la capacidad debido a las sanciones internacionales. La mayoría de sus exportaciones se dirigen a China y Asia, lo que explicaría la insistencia de EE.UU. en frenar la salida de cargamentos hacia ese mercado.

La persecución del Bella 1 confirma la intensificación del bloqueo estadounidense contra los buques vinculados al petróleo venezolano e iraní. Con tres operaciones en menos de dos semanas, Washington busca cortar las rutas de financiamiento de Caracas, mientras Venezuela denuncia una agresión a su soberanía.

El pulso diplomático y militar en el Caribe se convierte así en un nuevo frente de tensión regional, con implicancias directas en la economía y estabilidad política del país sudamericano.