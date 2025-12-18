Terror en La Libertad: Sicarios asesinan a balazos a regidora de Chicama durante chocolatada navideña

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

El norte del país vuelve a ser golpeado por la ola de violencia. Durante una actividad navideña en Chicama, localidad de la provincia de Ascope, región La Libertad, sicarios dispararon contra la regidora Elena Rojas, provocando su muerte y dejando a varias personas heridas, entre ellos niños.

Feroz balacera en chocolatada en Ascope

El violento crimen se produjo en el anexo de Sausal, del distrito de Chicama, cuando delincuentes irrumpieron en una chocolatada que se desarrollaba en el marco de la celebración de la Navidad.

Los sicarios abrieron fuego en varias oportunidades, convirtiendo el lugar en una escena de pánico y sangre. Este ataque habría estado dirigido contra la regidora de la Municipalidad de Chicama, Elena Rojas, de acuerdo a lo manifestado por los vecinos de la zona.

Los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) ya se encuentran investigando este caso. En tanto, se presume que estos facinerosos habrían atacado este evento navideño con la finalidad de atentar contra la vida de la autoridad edil anteriormente mencionada.

Como consecuencia de este tiroteo, entre los agraviados se encuentran menores de edad, quienes de manera inmediata fueron trasladados a centros de salud más cercanos.

Además, de acuerdo al reporte preliminar de emergencia se ha reportado el fallecimiento de una persona producto de este atentado al evento navideño.

Confirman muerte de regidora

Mediante un comunicado el Gobierno Regional de La Libertad confirmó el fallecimiento de Elena Rojas, regidora de la Municipalidad de Chicama.

Expresaron su solidaridad con sus familiares, amigos y la comunidad afectada. Además, condenaron "de manera firme y categórica estos actos criminales".

Ascope ha sido víctima de ataques en las últimas horas

Por su parte, las autoridades se encuentran evaluando cómo en dicha parte de la región La Libertad no se ha prestado la seguridad teniendo en cuenta que Ascope ha sido golpeado por una gran cantidad de ataques violentos en las últimas horas.

Cabe señalar que, el jefe de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Ascope aseguró que dos ambulancias de SAMU se encuentran brindando el respaldo a las víctimas.

De acuerdo a información por parte de los pobladores, esta chocolatada habría sido organizada por la regidora Elena Rojas quien también se encontraba presente en dicho espacio.

Además, la persona que fue contratada para realizar el show ha señalado a las autoridades que fue contratada por integrante de la Municipalidad de Chicama. Los agentes del orden investigan si la autoridad edil habría sido víctima de amenazas anteriormente.

