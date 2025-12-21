Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, rompe su silencio tras consagrarse ganadora de 'Yo Soy'

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La noche del sábado 20 de diciembre quedó marcada en la historia de 'Yo Soy'. Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, rompió su silencio tras consagrarse ganadora del programa, un triunfo que celebró rodeada de fans y que confirmó el respaldo masivo del público a lo largo de toda la competencia.

Michael Jackson ganó la final 'Yo Soy'

El camino hacia la victoria no fue sencillo. Gabriela Villanueva llegó a la gran final de 'Yo Soy' enfrentándose a los imitadores de Green Day y Alejandra Guzmán, en una gala cargada de expectativa.

Al igual que en las anteriores temporadas, la final quedó únicamente en manos del público, que votó durante la última semana de competencia.

Finalmente, el respaldo fue contundente. La imitadora de Michael Jackson levantó el trofeo y se llevó el premio de S/20.000, consolidándose como la ganadora de la segunda temporada del programa de Latina en este 2025.

Tras su triunfo, celebró con una presentación improvisada en los exteriores del set, donde cientos de seguidores corearon su nombre y celebraron el logro.

Minutos después, aún emocionada, decidió compartir sus primeras palabras, agradeciendo el apoyo recibido durante todo el proceso.

Gabriela Villanueva brilló desde su casting

Aunque su recorrido en 'Yo Soy' comenzó meses atrás, fue en octubre cuando Gabriela Villanueva se convirtió en una verdadera sensación.

La emisión de su casting marcó un antes y un después, sorprendiendo tanto al público como al jurado integrado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos 'Cachín' Alcántara.

Desde esa primera presentación, los jueces coincidieron en que se trataba de una de las imitaciones más cercanas a Michael Jackson que se hayan visto en la historia del programa.

Semana tras semana, Gabriela Villanueva logró mantenerse firme, superando cada gala y reforzando su conexión con la audiencia, que terminó dándole la victoria en la final.

Visiblemente conmovida, la artista agradeció el apoyo recibido con una frase que rápidamente se viralizó: "Gracias por ver mi voz y no quién soy ni nada de eso, simplemente ver mi talento y el arte que aporto al programa, al mundo, al Perú en general".

Gabriela dedica su triunfo a su familia

Más allá del premio económico, Gabriela Villanueva destacó el rol fundamental de su familia en este logro. La imitadora de Michael Jackson dedicó su triunfo especialmente a sus tíos, a quienes reconoció como pilares en su desarrollo artístico.

"A mis tíos: a mi tío Chumpi y a mi tía Laura, quienes han hecho todo lo posible para que yo llegue a este punto. A mis padres, a mis hermanos, a mi hermano Leo. Gracias por creer en mí y apoyarme", expresó.

Además, reflexionó sobre lo que se lleva tras su paso por 'Yo Soy', dejando en claro que la experiencia fue mucho más que una competencia.

"Me llevo conocimiento, amigos, mucho apoyo. Me llevo una enseñanza de vida: para siempre voy a enfrentarme a esos miedos para lograr grandes cosas", dijo.

Finalmente, tuvo palabras de reconocimiento para sus compañeros de la final, asegurando que espera seguir compartiendo escenarios con ellos.

"Espero que sigamos compartiendo escenario. Es un honor para mí haber competido contra ellos. Todos somos ganadores al final", añadió.

Tras consagrarse ganadora de 'Yo Soy', Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, rompió su silencio y agradeció el respaldo del público que la llevó a la cima.