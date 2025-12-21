Universitario ya tiene entrenador: Cuadro crema oficializó la llegada del español Javier Rabanal

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras varios días de rumores, finalmente se confirmó el fichaje de Javier Rabanal como nuevo entrenador de Universitario de Deportes. El estratega español llega de ser campeón con Independiente del Valle en Ecuador y con la misión de conquistar el tetracampeonato con los merengues y hacer un buen papel en la Copa Libertadores.

Se acabó la 'novela'

El arribo del estratega ibérico se barajó en los últimos días y muchos lo daban por hecho, a falta del anuncio oficial del equipo merengue. Esto finalmente se dio este domingo 21 de diciembre, con la publicación en sus distintas redes sociales en el que confirman su llegada.

"¡Bienvenido a su nueva casa, profe! El único grande del Perú le da la bienvenida a Javier Rabanal Hernández, nuevo Director Técnico de nuestro primer equipo. ¡Hagamos historia juntos!", reza la descripción del post del elenco crema.

De 47 años, llegó a Ecuador a inicios del 2024 para hacerse cargo de Independiente Juniors, filial de IDV que disputaba la Serie B, segunda división de este país. A finales de esa campaña, su buena labor le valió para que la dirigencia lo ascienda y nombre como DT del primer equipo para el 2025.

En el curso actual, disputó la Copa Libertadores, acabando en el tercer lugar del grupo B, por detrás de River Plate y Universitario. Clasificado para la Copa Sudamericana, alcanzó las semifinales de dicho torneo y cerró el año consiguiendo el título de la liga ecuatoriana, el primero de su carrera como entrenador.

Rabanal se despidió en redes

A través de su cuenta oficial de Instagram, el estratega español se despidió del cuadro que dirigió durante el presente curso. Con una extensa carta acompañada con una foto en la que se le ve con el título obtenido, se despide de la institución y los hinchas, agradeciendo la oportunidad de desarrollarse profesionalmente.

"Hoy toca despedirse del lugar en el que he desarrollado mi labor en las últimas temporadas. En esta temporada nos hemos proclamado Campeones de la Serie A por segunda vez en la historia. Quiero terminar agradeciendo la actitud diaria de todos los jugadores que participaron de esta aventura", escribió.

