Terror en el Callao: Hombre fue asesinado a balazos dentro de su camioneta de alta gama

Un crimen fue perpetrado en el cruce de la avenida Pérez Salmón con el pasaje Villegas, este viernes 19 de diciembre en el Callao. En dicho lugar, sujetos desconocidos dispararon en sendas oportunidades contra un hombre que se encontraba al interior de su camioneta, provocándole la muerte prácticamente al instante.

Se encontraba estacionado

El hecho delictivo ocurrió cerca de las 3.00 de la tarde, mientras el sujeto identificado como Enzo Francescoli Araujo se encontraba estacionado afuera de un taller de lubricantes. De un momento a otro, se aparecieron unos individuos que abrieron fuego en su contra, dejando en la escena más de 20 casquillos de bala y una cacerina.

Su auto de la marca Audi, recibió gran parte de los impactos de bala en la parte de la puerta del conductor, donde se encontraba la víctima. Tras ser identificado, se dio aviso a sus familiares, quienes llegaron hasta el lugar de los hechos, aunque se mostraron molestos por la presencia de los medios de comunicación que cubrían el ataque.

El carro de la víctima del feroz ataque.

No obstante, la presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) sirvió para tranquilizar a los parientes. El asesinato de este ciudadano dejó un ambiente de tensión en toda la área. Se espera que el testimonio de alguno de ellos sirva para esclarecer el hecho y determinar porqué fue objetivo de un ataque armado.

Crímenes no paran en la capital

Lamentablemente, no es la única persona reportada como fallecida en las últimas horas, debido a que en la madrugada del último jueves se reportó el asesinato de un hombre en el Cercado de Lima. En un aparente intento de robo, un hombre recibió un balazo en el abdomen, que terminó acabando con su vida.

Identificado como Ángelo Miota de 38 años, los presuntos delincuentes habrían bajado de una unidad con lunas polarizadas y encañonaron a la víctima y a su acompañante, mientras esperaban el cambio de semáforo en el cruce de la avenida Argentina con el jirón Leonardo Arrieta.

Sin embargo, un efectivo que patrullaba por la zona, se percató del hecho, abriendo fuego e iniciando un intercambio, que acabó con su fuga. Empero, Miota recibió un impacto que acabó con su vida horas más tarde.

