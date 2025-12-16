Huancayo: Albañil fue encontrado sin vida tras salir a celebrar la culminación de una obra

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

El pasado domingo 14 de diciembre fue encontrado sin vida el cuerpo de un albañil, que un día antes salió junto con sus compañeros de trabajo a celebrar la culminación de una obra. Al no tener documentos, en un primer momento fue reportado como NN, pero luego sus familiares lograron identificarlo.

No tenía sus pertenencias

La víctima que en un primer momento fue reportado como NN al no contar con sus documentos de identificación, fue luego reconocido por sus parientes y respondía al nombre de Bernardino Ñahui Quispe. El hombre fue visto por última vez por Alexander, su hermano en la madrugada y hallado en el sector de Huari, distrito de Huancán.

Su pariente indicó que lo vio por última vez a las 3.30 am del domingo, dejándolo en la intersección de las calles Mariátegui y Circunvalación. Asegura que salió de la obra con los 4 mil soles que había cobrado y a la expectativa de cobrar 3 mil más.

No obstante, al no retornar a su domicilio, sus familiares se preocuparon y llamaron a sus compañeros para saber si tenían información de su paradero. No fue hasta que el lunes vieron información en medios huancaínos y su hermano logró identificarlo, por la casaca roja que él lo colocó antes de despedirse.

El cuerpo hallado sin vida de Ñahui Quispe presentaba un corte en la cabeza de unos seis centímetros, presuntamente producto de un golpe o forcejeo que habría sido letal. La Policía Nacional del Perú (PNP) descarta que el homicidio haya ocurrido en el mismo lugar donde se encontró el cadáver.

Albañil habría sido llevado en un carro

La investigación señala que la víctima habría sido trasladada en un vehículo y que en ese trayecto su cráneo habría impactado contra una piedra, causando la herida. Luego, fue llevado hasta un canal seco, donde lo dejaron con el pantalón remangado y sin zapatos.

Tras el levantamiento del cuerpo, fue trasladado a la morgue judicial de Hualhuas, donde se le realizará la necropsia de ley para determinar las causas de su muerte. Los agentes del Área de Investigación Criminal de Huancayo (Areincri) continúan con las indagaciones para esclarecer este hecho y dar con los responsables.

Un albañil de construcción civil fue encontrado sin vida en el sector de Huari, distrito de Huancán, en Huancayo. El hombre había salido a celebrar la culminación de una obra junto a otros compañeros el último sábado.