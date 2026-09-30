La Policía Nacional desmantela banda criminal "Los Parqueros del Jota" en Lima y Pataz

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La Policía Nacional del Perú ejecutó una intervención simultánea en diversas provincias de la región La Libertad y en la capital para desarticular a una presunta red delictiva. A través de este despliegue policial, se logró la captura de doce individuos vinculados a actividades de minería ilegal y otros actos ilícitos.

El operativo, denominado plan Explosión 2026, movilizó a más de doscientos cuarenta efectivos de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad. Las fuerzas del orden allanaron veintitrés inmuebles, afectando directamente las operaciones de la banda criminal conocida como Los Parqueros del Jota, dedicada a la extracción ilícita de oro en el norte del país.

Munición incautada

Incautación de bienes

Tras la disposición del Juzgado Mixto Transitorio de Parcoy, se retuvo de manera preliminar y en flagrancia. Durante las diligencias, los efectivos descubrieron rutas empleadas por mafias auríferas, logrando confiscar celulares, diez mil dólares, libretas de control y municiones.

Según las autoridades, esta red se encargaría de suministrar armamento y material explosivo desde Trujillo hasta Pataz. Dichos artefactos serían empleados para derribar torres de alta tensión y generar cortes de luz que favorecen la extracción ilícita de oro.

El grupo intervenido está conformado por Domingo Romero, Rogelio Jaime, Walter Campos, Walter Flores, Jeremías Morillo, Milton Niquin, Eliceo Robles, Nildo Mallqui, Segundo Bautista, Jesús Carhuaricra, Edwar Ruiz y Jahaira Mallqui. Todos enfrentarán procesos por sus acciones en Pataz, Sánchez Carrión, Chepén, Trujillo y Lima.

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad continuará con la evaluación de todos los equipos incautados para determinar el alcance total de la red operativa y ubicar a otros posibles implicados en esta cadena de suministro ilegal.

Detenido tras operativo

Explotación de menores en minas

Más allá de los daños perpetrados a la infraestructura eléctrica, la agrupación delictiva implementaba otras prácticas de gravedad.

El esquema incluía forzar a menores de edad a ingresar a los socavones profundos, bajo continuas amenazas físicas realizadas por sujetos armados que cuidaban los yacimientos clandestinos.

Lo hacían para intimidar a los obreros y enfrentarse a mafias enemigas, los criminales recurrían al uso de armas de diverso calibre.

El transporte del oro robado se realizaba en camiones hacia Trujillo burlando las intervenciones de la PNP. Para lograrlo, utilizaban a conductores inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera empleando guías de tránsito fraudulentas, una modalidad recurrente en el mercado negro del norte peruano.