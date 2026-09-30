Fallece vendedora ambulante de 72 años herida durante el atentado contra la candidata "China Polo"

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

El personal del Hospital Víctor Ramos Guardia en la ciudad de Huaraz comunicó el fallecimiento de Olimpia Pachas Osorio, una vendedora ambulante de 72 años. La mujer permanecía internada en estado crítico luego de resultar herida durante el ataque armado el último 19 de septiembre en el mercado de Caraz.

Este hecho convierte a la ciudadana en la segunda víctima mortal producto del atentado contra Susy Aponte Polo, conocida como "China Polo". La paciente presentaba graves lesiones traumáticas por arma de fuego, lo que generó un diagnóstico preliminar de hemorragia intracerebral irreversible.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Una mujer de 72 años falleció tras resultar herida de bala durante el atentado registrado en el mercado de Caraz, en Áncash. El personal de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Víctor Ramos informó sobre el deceso de la ciudadana, quien... pic.twitter.com/tNBaI60sB0 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 30, 2026

Consecuencias del ataque armado

Tras recibir los disparos, la comerciante fue trasladada inmediatamente al hospital ancashino para ser atendida en la Unidad de Cuidados Intensivos. Aunque en los primeros días reportó una evolución estable pese a tener un proyectil, su situación se deterioró repentinamente hasta confirmarse su defunción.

Las autoridades policiales confirmaron que otras cuatro personas resultaron heridas, siendo identificadas formalmente como Raúl Álva Mendoza, Ana Armijos Julca, Carlos Chávez Linares y Evaristo Chala García, todos con distintos niveles de gravedad.

Entre los sobrevivientes perjudicados, Raúl Álva presentó un cuadro clínico muy crítico al registrar lesiones abdominales y perforaciones intestinales. Por este motivo, requirió una intervención quirúrgica de urgencia en el hospital en Huaraz, mientras que los demás ciudadanos afectados continúan en proceso de rehabilitación tras los impactos recibidos.

Diligencias policiales tras el deceso

Ante la notificación médica del deceso, los efectivos policiales llegaron a las instalaciones de salud para efectuar los procedimientos correspondientes y el levantamiento del cadáver. Luego, el cuerpo fue derivado directamente a la morgue central de Huaraz para someterlo a la necropsia de ley exigida que permita esclarecer la causa fehaciente de la muerte.

Los familiares de la occisa, quien además era la suegra del candidato político Manuel Cocha, emitieron un aviso público confirmando la noticia y comunicaron la suspensión de las actividades de campaña programadas para el 1 de octubre.

Comunicado de la familia

De manera paralela, los peritos y representantes del Ministerio Público continúan recabando la declaración de múltiples testigos presenciales de la balacera. Las autoridades analizan la información obtenida para reconstruir los desplazamientos previos y posteriores de los sospechosos en este crimen.

Con esta defunción confirmada, el saldo oficial del ataque asciende a dos víctimas mortales y cuatro civiles heridos. Las diligencias preliminares de ley mantienen su curso bajo reserva con el fin lograr capturar a los responsables del ataque.