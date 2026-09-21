Callao: joven taxista es asesinado a balazos mientras realizaba un servicio en la zona de La Siberia

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un joven taxista de 24 años fue asesinado a balazos mientras cumplía con un servicio en la zona conocida como La Siberia, en el Callao. El crimen ocurrió durante la noche del último domingo y es investigado por la Policía Nacional, que busca determinar el móvil y la identidad de los responsables.

Investigan muerte de taxista

La víctima fue identificada como José Diógenes Silva, quien habría llegado cerca de las 9 de la noche hasta la calle Huáscar, aparentemente para dejar a un pasajero. Sin embargo, mientras se encontraba en el lugar, dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta lo habrían atacado a balazos.

Según la información recogida en la zona, Silva habría empezado recientemente a trabajar como taxista. La Policía no descarta que el pasajero que trasladó hasta ese punto pueda tener alguna relación con el crimen o incluso formar parte de los responsables del ataque.

Tras el asesinato, agentes policiales y peritos de Criminalística llegaron hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias que permitan reconstruir lo ocurrido. Las autoridades también verificaron que el joven no registraba antecedentes policiales ni penales.

Ante esta situación, los investigadores manejan diferentes hipótesis sobre el móvil del crimen, entre ellas un posible caso de extorsión o un ajuste de cuentas. Por ahora, ninguna de estas posibilidades ha sido confirmada oficialmente y las investigaciones continúan para establecer las circunstancias exactas del ataque.

🔴🔵 Callao: Taxista es asesinado a balazos tras dejar a pasajero en La Siberia



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En el lugar, los peritos encontraron dos orificios de bala en la parte frontal del vehículo que conducía Silva. Los disparos habrían provocado su muerte de manera inmediata mientras cumplía con su jornada laboral. Hasta el cierre de la información, sus familiares aún no habían llegado al lugar, pues el joven no residiría en La Siberia, zona considerada de riesgo.

Otro asesinato en el Callao

Hace unos días, ocurrió un doble asesinato en el Callao, mismo que se dio en la mañana del viernes 11 de septiembre, cuando una actividad escolar se desarrollaba con normalidad. Según datos de La República, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta y dispararon contra un grupo de personas. Ambos escaparon.

La víctimas fueron identificadas como Gisela Yorguet Donayre Chiri, de 32 años, y Henry Stwar Mogollón Medrano, de 28. Ambos fallecieron tras recibir los impactos de bala. La tercera persona afectada fue Bismar Leopoldo Linares Huamaní, de 43 años, quien resultó herido durante el ataque.

Testigos señalaron que las víctimas que las víctimas estaban observando las actividades cuando comenzaron los disparos. Los estudiantes que se encontraban en el parque corrieron rápidamente para ponerse a salvo. Los responsables huyeron de inmediato tras efectuar el ataque armado.