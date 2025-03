Mujer con rostro desfigurado se quiebra ante liberación de sus agresoras: "¿Qué pasa con las autoridades?"

Catherine Núñez Trigoso, periodista de Amazonas, manifestó su profunda indignación tras la liberación de sus agresoras, quienes la atacaron violentamente en el rostro y el pecho cuando se encontraba en una discoteca. La víctima, quien requirió 42 puntos de sutura, hizo un llamado a las autoridades para que las responsables sean capturadas.

"Estoy muy indignada con las autoridades. Quiero manifestar que debido a esta liberación han comenzado a mandarme memes. Compran la justicia, tenían pruebas los señores fiscales y, a pesar de eso, dijeron que son lesiones leves. ¿Qué pasa con nuestras autoridades? Tengo tres hijos menores a los que debo cuidar, mi familia no puede salir a la calle", expresó entre lágrimas en una entrevista con Exitosa.

El ataque ocurrió en un local nocturno de Amazonas, donde Núñez Trigoso se encontraba acompañada de su mejor amiga. Según su testimonio, dos mujeres la interceptaron en el baño y, antes de agredirla, una de ellas le dijo: "Ha llegado la hora de tu muerte".

Su amiga intentó defenderla, pero también fue golpeada y sufrió heridas de consideración. La periodista logró salir del baño para pedir ayuda, pero debido a la gravedad de sus lesiones, se desvaneció. Fue trasladada de emergencia a un hospital, donde le realizaron múltiples suturas en el rostro y el pecho.

A pesar de las pruebas presentadas, las agresoras fueron liberadas, lo que ha generado indignación en la víctima y su entorno. Núñez Trigoso solicitó ayuda a las autoridades competentes para que las agresoras sean nuevamente detenidas y procesadas por el ataque. Además, denunció que, tras la liberación de las agresoras, ha sido víctima de burlas y amenazas en redes sociales

"Hago un llamado a la ministra de la Mujer y al ministro del Interior, que capturen a estas personas. No es justo lo que me está pasando, Están comprando la justicia, y yo sigo con miedo, me están amenazando y se están burlando", expresó con desesperación.