"Un nuevo hijo: Pamela Franco sorprende al anunciar que tiene un proyecto con Christian Cueva

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco volvió a generar sorpresa al hablar sobre sus próximos proyectos y dejar entrever que prepara una importante noticia junto a Christian Cueva. Durante una entrevista, la cantante adelantó que próximamente dará a conocer una novedad relacionada con su vida personal, aunque evitó revelar mayores detalles y mantuvo la expectativa entre sus seguidores.

¿Pamela Franco está embarazada?

La artista participó en el programa 'Desvelados', donde además de conversar sobre su relación con Christian Cueva, contó que viene incursionando en una nueva faceta como empresaria. Franco presentó un proyecto relacionado con un centro de salud, cuya inauguración está prevista para el próximo 8 de octubre y que tendría como socio al hermano del futbolista.

"Pamela Franco no solamente es música, se viene una gran inauguración este 8 de octubre, así que los invito. De un centro, de ahí les voy a ir contando, eso es otra cosa pero están invitados. Centro de salud y nada, tiene que ver conmigo, mi vida", dijo.

Sin embargo, el momento que más llamó la atención ocurrió cuando Pamela Franco adelantó que tenía otra noticia especial que quería compartir desde hace algún tiempo. Ante la posibilidad de que se tratara de un matrimonio o de la llegada de un bebé, la cantante sorprendió al mencionar que se trataría de "un nuevo hijo".

La inesperada declaración generó interrogantes, especialmente porque Franco no confirmó de manera directa que esté embarazada. La cantante prefirió mantener el misterio y no explicó si su comentario hacía referencia a un futuro bebé, a un proyecto familiar o a otra situación vinculada con Christian Cueva.

♬ sonido original - Desvelados @desveladospe 💘🔥 ¡PAMELA Y CUEVA MÁS ENAMORADOS! Pamela Franco y Cueva estarían más enamorados que nunca y hasta estarían pensando en agrandar la familia. 👀❤️ ¿se viene la sorpresa? De Lunes a viernes a las 11:45pm no te pierdas #Desvelados

Además, durante la conversación, Pamela Franco reveló que le gustaría tener un varón. Este deseo aumentó la expectativa alrededor de su anuncio, aunque por ahora la pareja no ha brindado detalles concretos sobre la fecha o naturaleza de esta esperada sorpresa.

Pamela Franco revela detalles de su romance con Cueva

Durante una conversación en el pódcast de Edson Dávila, popularmente conocido como 'Giselo', la artista fue consultada sobre si la personalidad, el físico o la situación económica de Cueva habían influido en sus sentimientos. Ante ello, Pamela dejó claro que nunca tuvo como prioridad el dinero del futbolista y que ese aspecto no fue lo que la conquistó. " Yo plata no he visto ahí, por Dios" , dijo Pamela entre risas.

Por el contrario, Franco destacó la conexión que existe entre ambos y aseguró que lo que más llamó su atención fue la química que sintió desde un inicio. La cantante explicó que con Cueva existe una conexión especial, marcada por la atracción y una pasión que, según considera, no aparece fácilmente con cualquier persona.