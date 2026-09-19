Brasil: influencer de 21 años fue asesinada en la puerta de su casa a pocos días de salir de la cárcel

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una joven influencer de 21 años fue asesinada durante la madrugada frente a su vivienda en Mãe do Rio, en el estado brasileño de Pará. El crimen ocurrió apenas unos días después de que recuperara su libertad tras permanecer detenida por su presunta participación en el homicidio de un sargento retirado de la Policía Militar.

¿Por qué asesinaron a la influencer?

La víctima fue identificada como Evelyn Lima Dantas. De acuerdo con información difundida por medios locales, la joven se encontraba en su vivienda cuando dos hombres ingresaron al inmueble y la llevaron hasta la entrada. Una vez en el exterior, los sujetos le dispararon y posteriormente escaparon a bordo de un vehículo que los esperaba.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 3 de la madrugada del 16 de septiembre, luego de que los vecinos escucharan varias detonaciones y alertaran a las autoridades. Al llegar al lugar, efectivos de la Policía Militar encontraron a Evelyn sin signos vitales. Su cuerpo habría sido hallado cubierto con una sábana.

Según el testimonio atribuido al padre de la víctima, los atacantes irrumpieron en la vivienda y lo sometieron durante el hecho. Posteriormente, trasladaron a la joven hacia la entrada de la casa, donde le dispararon. La rápida huida de los responsables impidió que pudieran ser identificados en ese momento.

Investigación en curso

Asimismo, la Policía Civil de Pará asumió las investigaciones a través de la Delegacia de Mãe do Rio. Las autoridades vienen recopilando testimonios y realizando diligencias con el objetivo de establecer quiénes participaron en el crimen y cuál habría sido el motivo detrás del asesinato de la joven.

En tanto, uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la aparición de las siglas TCP en las inmediaciones del lugar del crimen. Estas letras son asociadas al Terceiro Comando Puro, una organización criminal brasileña. Medios locales manejan como hipótesis una posible relación del grupo con el asesinato, aunque esta versión todavía debe ser confirmada por las autoridades.

Es así que, el asesinato de Evelyn Lima Dantas permanece bajo investigación mientras las autoridades brasileñas buscan esclarecer las circunstancias del ataque y determinar quiénes participaron. Su reciente salida de prisión añade un elemento relevante al caso, debido a su presunta vinculación previa con otro homicidio. Además, la presencia de las siglas asociadas al Terceiro Comando Puro abre una línea de investigación, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la participación de esta organización.