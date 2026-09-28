Tailandia: luvias en Bangkok provocan inundaciones en varias zonas y obligan a evacuar a miles de personas

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las intensas lluvias que golpean Tailandia han provocado inundaciones en varias zonas de Bangkok, afectando a miles de personas y obligando a evacuar a numerosas familias. El temporal también ha dejado ocho fallecidos en distintas provincias del país, mientras las autoridades mantienen medidas de emergencia ante el riesgo de nuevas precipitaciones.

Lluvias afectan a Bangkok

En Bangkok, las lluvias han provocado anegamientos en diferentes sectores de la ciudad, donde algunas vías y zonas residenciales permanecen parcialmente cubiertas por el agua. Entre los puntos afectados se encuentran Ekkamai, Prawet y Lat Phrao, mientras otros distritos presentan dificultades para el tránsito y desplazamiento de sus habitantes.

Ante esta situación, alrededor de 50 mil personas fueron evacuadas de sus viviendas en la capital. Muchas familias tuvieron que salir únicamente con sus pertenencias más básicas y, en algunos casos, también llevaron consigo a sus mascotas. Para facilitar los traslados, autoridades y ciudadanos utilizaron lanchas para movilizar a quienes permanecían en zonas inundadas.

Asimismo, las autoridades habilitaron 233 centros temporales de evacuación para atender a las personas afectadas por las inundaciones. En total, cerca de 1,8 millones de habitantes han sufrido las consecuencias del temporal en Tailandia, incluidos más de 163 mil residentes de Bangkok, según el último balance oficial difundido por las autoridades de prevención de desastres.

Aunque las lluvias comenzaron a disminuir durante el domingo en algunos sectores de Bangkok, la situación continúa siendo complicada debido a que los niveles de agua en los canales permanecen elevados. Por ello, los equipos de emergencia trabajan para drenar el agua hacia el río Chao Phraya y reducir progresivamente las zonas anegadas.

Lluvias continuarán

El Gobierno también adoptó medidas para limitar los desplazamientos hacia la capital. El primer ministro Anutin Charnvirakul declaró no laborables el lunes y martes para los trabajadores públicos de Bangkok y provincias cercanas, mientras algunos colegios suspendieron sus actividades debido a las condiciones climáticas y las dificultades para movilizarse.

Por su parte, el primer ministro regresó anticipadamente de un viaje al Reino Unido para encabezar una reunión de emergencia y coordinar la respuesta frente al desastre. Las autoridades buscan acelerar tanto el drenaje de las zonas inundadas como la distribución de ayuda para las familias que tuvieron que abandonar sus hogares.

El temporal afecta a Tailandia desde mediados de mes y las previsiones apuntan a que las lluvias continuarán durante los próximos días. Hasta el momento, ocho personas han fallecido en Sa Kaeo, Chanthaburi y Saraburi, mientras Bangkok no registra víctimas mortales. La capital permanece bajo estado de desastre debido a la persistencia de las inundaciones.