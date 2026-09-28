Sismo de magnitud 5,6 sacude República Dominicana y provoca evacuaciones preventivas sin reportar heridos

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un sismo de magnitud 5,6 sacudió este domingo varias zonas de República Dominicana y generó evacuaciones preventivas en distintos puntos de la capital. Aunque el movimiento telúrico fue percibido por numerosas personas, las autoridades no reportaron, hasta el momento, heridos ni daños materiales en infraestructuras.

Sismo sacude el caribe

El Centro Nacional de Sismología de República Dominicana informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 17:49 hora local, equivalente a las 21:49 GMT. El epicentro se ubicó en el municipio de Ramón Santana, en la provincia de San Pedro de Macorís, al este del país, a una profundidad de 113,3 kilómetros.

La magnitud registrada por las autoridades dominicanas fue superior a la reportada inicialmente por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que estimó preliminarmente el movimiento en 4,8. Posteriormente, el organismo sismológico dominicano estableció la magnitud en 5,6, mientras continuaba el seguimiento de posibles efectos.

Pese a que no se conocían daños materiales ni personas afectadas, el movimiento provocó momentos de preocupación entre los ciudadanos. En redes sociales comenzaron a circular imágenes de personas que abandonaron edificios de manera preventiva, mientras que algunos centros comerciales también fueron evacuados después de que sus ocupantes percibieran el fuerte movimiento.

Asimismo, las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de las personas que se encontraban en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, uno de los eventos que se desarrollaba en la Plaza de la Cultura de la capital. La medida buscó reducir riesgos ante la posibilidad de nuevas réplicas o movimientos posteriores.

El sismo de 5,6 no fue el único registrado durante la jornada. Horas antes, a las 06:07 de la mañana, otro movimiento telúrico de magnitud 4,3 había sido reportado cerca de San Antonio de Guerra, en Santo Domingo, evidenciando nuevamente la actividad sísmica que caracteriza al territorio dominicano.

#EnVideo 📹 | Sismo de magnitud 5.6 sacude varias zonas de República Dominicana sin reportar daños ni víctimas



Un sismo de magnitud 5.6 sacudió la tarde de este domingo varias zonas de la República Dominicana sin que se hayan reportado, hasta el momento, personas afectadas ni... pic.twitter.com/wD6DDo5CQY — El Universal (@ElUniversal) September 28, 2026

Sismos históricos en República Dominicana

De hecho, República Dominicana registra cientos de movimientos telúricos cada mes, aunque la mayoría son de poca intensidad y pasan desapercibidos para la población. Sin embargo, el país también conserva antecedentes de terremotos de mayor magnitud que dejaron consecuencias importantes y forman parte de su historia sísmica.

Uno de los más recientes de gran magnitud ocurrió el 22 de septiembre de 2003. El terremoto alcanzó una magnitud de 6,5 y dejó tres personas fallecidas, además de graves daños en viviendas y centros comerciales. Este episodio permanece como uno de los principales antecedentes sísmicos de las últimas décadas en el país.

Mucho más atrás, el 4 de agosto de 1946 ocurrió el terremoto más catastrófico registrado en República Dominicana, con una magnitud aproximada de 7,8. El fuerte movimiento provocó un tsunami cuyas olas superaron los 2,7 metros de altura y, según estimaciones del Centro Nacional de Sismología, causaron más de 1.000 muertes.

En ese contexto, el sismo de magnitud 5,6 registrado este domingo vuelve a poner en evidencia la actividad sísmica de República Dominicana. Aunque las autoridades no reportaban víctimas ni daños materiales tras el movimiento, las evacuaciones preventivas permitieron reducir la exposición de la población mientras se mantenía la vigilancia ante posibles nuevos movimientos.