Magaly se reencuentra con Sir Winston, exnovio de Sheyla Rojas, y Antonio Pavón en España

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina aprovechó su reciente viaje a Sevilla, España, para reencontrarse con conocidos personajes de la farándula peruana. La periodista compartió imágenes de su estadía junto a su esposo, Alfredo Zambrano, y mostró parte de una jornada en la que coincidió con Antonio Pavón y Sir Winston, expareja de Sheyla Rojas.

¿Magaly es amiga de Sir Winston?

Durante su visita a Sevilla, Magaly acudió a la plaza de toros de la Maestranza para presenciar la presentación del torero peruano Andrés Roca Rey. La conductora llegó acompañada de Zambrano y del empresario mexicano Luis Miguel Galarza Muro. Asimismo, coincidió con Antonio Pavón, quien asistió al evento junto a su pareja, Joi Sánchez.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia de Sir Winston, quien mantuvo una cercana relación con la periodista durante los últimos años debido a su vínculo sentimental con Sheyla Rojas. Pese a que el mexicano y la modelo terminaron su relación, el encuentro mostró que la separación no habría afectado la cercanía que mantiene con Magaly.

Además, Antonio Pavón también compartió este momento con Sir Winston, por lo que ambos permanecieron junto a Magaly y su esposo durante la actividad taurina. La reunión permitió que los conocidos personajes coincidieran nuevamente en España, en un ambiente alejado de los reflectores de la televisión peruana.

Sin embargo, Magaly no brindó mayores detalles sobre el encuentro ni reveló si conversó con Sir Winston acerca del final de su relación con Sheyla Rojas. La periodista simplemente mostró algunas imágenes de esta reunión durante su viaje, dejando en evidencia la amistad que todavía mantiene con el empresario mexicano y Antonio Pavón.

Sheyla Rojas confirma ruptura con Sir Winston

Hace unas semanas, Sheyla Rojas volvió a convertirse en el centro de atención de la farándula peruana tras confirmar el fin de su relación con el empresario mexicano Sir Winston. Después de casi cinco años juntos y de haber construido una vida en México, la influencer anunció que su historia de amor llegó a su fin, sorprendiendo a miles de seguidores que seguían de cerca su romance y que esperaban una pedida de mano y posterior boda.

Horas después de confirmar la separación, la exintegrante de Esto es Guerra compartió un video en TikTok con el que dejó en claro que inicia una nueva etapa en su vida sentimental. En la publicación manifestó que ahora está soltera y dejó entrever que decidió cerrar ese capítulo porque esperaba una relación basada en la reciprocidad.