Dina Boluarte reaparece en aniversario de establecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y China

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El pasado martes 22 de septiembte, la expresidenta Dina Boluarte reapareció públicamente tras más de diez meses, durante una ceremonia por el 55.° aniversario de las relaciones diplomáticas entre Perú y China, realizada en la Embajada de China.

Dina Boluarte reaparece ante las cámaras luego de casi un año

Durante el evento realizado en la Embajada China, la exmandataria fue vista participando en la ceremonia protocolar cerca al presidente del Senado, Miguel Torres, y el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde.

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Para declaraciones de La República, la exgobernante brindó algunos comentarios de su asistencia al evento que conmemora el vínculo internacional entre ambas naciones y respondió por su presencia en dicha actividad.

"Yo estoy feliz acá saludando al gobierno Chino por el 77 aniversario de la fundación de la República de China y por el 55 aniversario de relación bilateral con el Perú. Muchas gracias", expresó Dina Boluarte.

¿Cuándo culminó funciones en el poder la expresidenta Dina Boluarte?

La expresidenta fue destituida de su cargo el pasado 10 de octubre de 2025 por el pleno del Congreso de la República del Perú que, aprobó su vacancia con una amplia mayoría de 122 votos a favor, bajo la causal de permanente incapacidad moral. incapacidad moral.

Asimismo, esta respuesta también justificó ante los elevados índices de inseguridad ciudadana y las investigaciones por el caso Rolex.

Tras este suceso que marcó el cierre de sus labores en el cargo, un día después, el 11 de octubre, se realizó su última aparición pública de forma presencial. En el exterior de su casa en Surquillo.

"No está siquiera en el más mínimo pensamiento y sentimiento patriótico dejar el país. Tan es así que tras vivir 7 años en el extranjero he regresado a la patria porque quería servir al Perú. Estoy tranquila con mi conciencia. La calma está en mí. Estaré permanentemente en el país. Esos cargos del Ministerio Publico no soy responsable", manifestó Boluarte hace casi un año.

Un mes después de estos hechos, el 10 de noviembre, la exfuncionaria realizó su última aparición pública. En aquella ocasión, participó de manera virtual en una audiencia del Poder Judicial, donde se evaluó el pedido de la Fiscalía para impedir su salida del país por una investigación por presunto lavado de activos.

Finalmente, la reaparición de la expresidenta Dina Boluarte en el aniversario de establecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y China se da luego de diez meses que no fuera captada en alguna actividad pública.