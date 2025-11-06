Hombre asesina a su presunta amante dentro de hostal en Carabayllo y luego se quita la vida

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un terrible doble crimen ha estremecido al distrito de Carabayllo en las primeras horas de la mañana. Una mujer identificada como Flor de María Serna Ramos, de 26 años, fue asesinada con un arma de fuego dentro de un hotel ubicado en la avenida Santo Domingo con calle Las Camelias.

El presunto agresor, Walter Linares González, de 45 años, se habría quitado la vida tras cometer el crimen, según informó la Policía Nacional.

De acuerdo con la familia, el hombre mantenía una relación clandestina con la víctima, aunque esta versión todavía está siendo investigada.

Vecinos y testigos se mostraron consternados al conocer los detalles del hecho, mientras la Policía Nacional y la Fiscalía realizan las diligencias en el lugar para esclarecer las circunstancias del suceso.

Hostigamiento previo y denuncia no aceptada

Familiares de la joven denunciaron que Flor de María fue víctima de hostigamiento y acoso sexual por parte del agresor semanas antes del asesinato.

Relataron que en el mes de septiembre acudieron a la comisaría de El Progreso, en Carabayllo, para interponer una denuncia por acoso, pero los agentes no aceptaron la denuncia.

"La comisaría no nos hizo caso, dijeron que ella estaba mintiendo", contó la pareja de la víctima, visiblemente afectado. El hecho ha despertado indignación y reclamos de justicia, pues la inacción policial habría permitido que la violencia escale hasta un desenlace fatal. La víctima era madre soltera de un niño de 12 años, quien hoy queda en la orfandad.

La madre de Flor de María exigió justicia por su hija y pidió apoyo para su nieto, recordando que la joven trabajaba en mototaxi para sacar adelante a su hijo. "Quiero que hagan justicia, más que nada por su niño, que ya se quedó sin madre", expresó entre lágrimas.

Investigación en curso y pedido de justicia

Efectivos de la División de Criminalística y peritos de la Fiscalía se trasladaron hasta el hotel donde ocurrió el crimen para recoger pruebas y revisar las cámaras de seguridad.

Las grabaciones serán claves para determinar si hubo participación de un tercero o si efectivamente Linares González se quitó la vida tras matar a la joven.

La Policía Nacional del Perú continúa con las investigaciones, mientras la sociedad expresa su repudio ante la falta de respuesta a las denuncias por acoso y violencia. Vecinos de la zona manifestaron su pesar y exigieron mayor protección para las mujeres víctimas de agresiones.

Este trágico caso revela una cadena de omisiones que culminó en la pérdida de una vida joven y trabajadora. Los familiares piden que la muerte de Flor de María no quede impune y que este crimen sirva para reforzar la atención a las denuncias de acoso en las comisarías del país.