Ancón: Sujeto irrumpe en barbería y acribilla a joven mientras se cortaba el cabello

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un joven que se encontraba cortando el cabello en una barbería de Ancón fue acribillado a quemarropa por balazos por un sujeto que irrumpió en el local y abrió directamente fuego contra este.

Cliente de barbería es asesinado

La ola delictiva no cesa en el país pese a que el Gobierno de José Jerí estableció estado de emergencia desde el pasado 22 de octubre. El último jueves 30 de octubre al promediar la 1 y 5 de la tarde, un sujeto encapuchado, con mascarilla y con arma en mano sembró el terror en una barbería ubicada en la avenida Los Arquitectos.

El delincuente irrumpió en el negocio cuando el cliente identificado como Job Canchumanya se encontraba revisando su celular mientras que el barbero estaba realizando los últimos retoques en su cabello.

De acuerdo a las cámaras de seguridad, se visualiza el preciso instante en que el atacante actuó con total frialdad contra su víctima quien al percatarse lo hizo retroceder para esquivar los disparos, sin embargo, los impactos hicieron que cayera al piso.

Por su parte, el barbero trató de salvaguardar su vida cubriéndose con un sillón. En tanto, el joven baleado alcanzó a salir de la barbería para llegar al frontis en donde se encontraba su motocicleta.

Vecino de la zona se percataron de su situación por lo que procedieron a auxiliarlo llevándolo en un carro particular a un hospital de Puente Piedra, pero llegó sin signos vitales.

Más detalles sobre el crimen

Cabe señalar que, minutos antes de que la víctima del ataque, Job Canchumanya, ingresara a la barbería, fue visto a bordo de su motocicleta acompañado de un amigo, esa fue la última imagen con vida tras ser cruelmente asesinado.

En tanto, el barbero, que logró sobrevivir al hecho de sangre, se encuentra estable, pero aún se desconoce si fue alcanzando por alguna bala. Adicionalmente, la Policía Nacional del Perú (PNP) analizó las grabaciones tanto del exterior como del interior de la barbería para identificar al homicida.

Según las primeras indagaciones este ataque no estaría ligado a un caso de extorsión, sino a un probable ajuste de cuentas. "En esta zona no se han reportado cobros de cupos. Todo apunta a un hecho aislado", manifestó un efectivo PNP a Buenos Días Perú.

Como vemos, un nuevo crimen se registró en una barbería de Ancón en el que un sicario arrebató la vida de un cliente a balazos. El hecho ya se encuentra siendo investigado por la Policía.