Callao: Sujetos balean frontis de la empresa de transportes 'HRE Express' y dejan mensaje amenazante

02/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Una nueva entidad de transporte público fue atacada por presuntos sicarios pese a que Lima y el Callao se encuentra bajo estado de emergencia. Sobre la madrugada de este domingo 2 de noviembre, sujetos llegaron hasta el frontis de la empresa 'HRE Express' ubicado en Ventanilla para realizar una ráfaga de disparos.

Por suerte, no se reportaron heridos, pero los trabajadores de dicha empresa encontraron una nota que contenía un mensaje amenazante. Dichas líneas les exigían que se pongan al día ya que el próximo ataque no será contra sus instalaciones, sino contra uno de sus conductores.

Frontis de la empresa de transporte 'HRE Express' fue atacado a balazos

Luego de los disparos realizados, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta esta amplia cochera donde dicha empresa guarda todas sus unidades. De inmediato, cercaron la escena de los hechos e iniciaron las investigaciones de rigor.

Posteriormente, integrantes de las Fuerza Armadas crearon un perímetro e iniciaron un resguardo al interior del patio de maniobras de la compañía. Es importante precisar que este es el tercer ataque contra 'HRE Express' en los últimos meses por parte de bandas criminales que les exigen el pago de cupos para no atentar contra sus vidas.

De momento, las fuerzas del orden aguardan la llegada de los representantes de esta empresa para coordinar las acciones a tomar tras este ataque.

Bus de la línea 52 fue atacada a balazos

Los sucedido en Ventanilla fue el segundo atentado en cuestión de horas contra empresas de transporte público. En Chorrillos, un bus de la línea 52, más conocida como 'Los moraditos', fue atacada por dos sujetos a bordo de una moto lineal.

El hecho se dio exactamente en el cruce de la avenida Los Pinos con jirón San Felipe. Los criminales dispararon hasta en cinco oportunidades sobre las 7 de la noche de este sábado 1 de noviembre.

Por suerte, el conductor resultó ileso y ninguno de los pasajeros resultó herido gracias a las maniobras que realizó. De acuerdo a su versión, los atacantes cerraron el paso de la unidad y luego procedieron a realizar los disparos que impactaron muy cerca de los asientos reservados.

De esta manera, sujetos atentaron contra el frontis de la empresa 'HRE Express' en Ventanilla sobre la madrugada de este domingo 2 de noviembre. La banda 'Los Malditos de Gambetta' fueron los responsables de este hecho y también dejaron un mensaje extorsivo.