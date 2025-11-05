Los Olivos: Sujeto asalta con arma blanca a madre e hija a plena luz del día y en estado de emergencia

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Los Olivos se ha convertido en uno de los distritos con mayor incidencia criminal de Lima Norte en las últimas semanas. Esta vez, una madre y su hija fueron asaltadas por un sujeto que portaba un arma blanca con la unida finalidad de llevarse la cartera de la mujer a plena luz del día.

Sujeto asalta con arma blanca a madre e hija en Los Olivos

Mientras la atención estaba en el paro de transportista llevado a cabo este martes 4 de noviembre, en la II etapa de la urbanización Covida, específicamente en la cuadra 2 del jirón Casma, una mujer y una joven, madre e hija, transitaban con absoluta tranquilidad por esta zona.

Sin embargo, las féminas no se percataron que un sujeto vestido con una polera ploma y encapuchado se acerca hasta su lugar para cometer un acto delictivo. Este tomó por el cuello a la mamá, mientras que la joven intentó alejarse de la zona al ver este hecho.

Fueron varios segundos donde el delincuente amenaza a la mujer hasta que esta suelta la cartera que llevaba en una de sus manos. Tras obtener su botín, el malhechor huye con dirección a la avenida Antúnez de Mayolo a pesar de los gritos de ayuda de una de las víctimas.

Vecinos exigen mayor presencia de la PNP y serenazgo

Tras este hecho, Exitosa llegó hasta la II etapa de la urbanización Covida para conocer de cerca el sentir de los ciudadanos ante la inseguridad que impera en la zona. De acuerdo a una ciudadana, los vecinos se han visto obligados a pagar por seguridad privada, instalación de casetas y de cámaras de seguridad para mayor protección.

"Acá está bien complicado, aunque tenemos un grupo organizado de seguridad, está totalmente inseguro. Tenemos reja, pero igual los delincuentes se la ingenian para ingresar. Semanalmente roban, la Municipalidad no envía serenazgos, la policía no pasa por acá. Hace un mes han venido de otro distrito y asaltaron tres parques", indicó una residente.

Los residentes también exigieron mayor patrullaje de parte de la Policía Nacional del Perú y de serenazgo de la Municipalidad de Los Olivos ya que estos tiene poca y nula presencia por estas calles. Por último, pidieron apoyo al presidente José Jerí durante este estado de emergencia.

