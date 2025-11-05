PNP captura a extorsionador de transportistas en Surco: Peligroso sujeto tenía arma y dinamita

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a una persona presuntamente vinculada al cobro de cubos y extorsiones. En su intervención se incautó un arma de fuego y dinamita, instrumentos usados para amenazar a trabajadores de transporte y comerciantes.

Cae presunto extorsionador en Surco

En el asentamiento humano Medina Paredes se capturó a un hombre que sería parte de una banda criminal dedicada a la extorsión en el distrito de Surco.

Según la información policial, dos videos incriminaron al peligroso delincuente en donde envían un mensaje amenazante alertando a bandas rivales sobre el control territorial que ejercía en la zona denominada 'Venegas'. En uno de los registros se le observa junto a otros cinco implicados portando armas, balas y explosivos.

En un segundo video, el delincuente alardea de contar con tres cartuchos de dinamita y donde confiesa estar extorsionando a todo el distrito de Surco. En el material visual, se reconoce directamente al detenido, siendo una pieza clave para la investigación en su contra. El sujeto fue detenido como Angelo Adonis Sotomayor Venegas, alias 'Loco Adonis'.

Una vez identificado el domicilio, personal policial junto a agentes de la UDEX (Unidad de Desactivación de Explosivos) ingresaron para incautar todo el material explosivo y las armas de fuego.

Según señaló el jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirección de Investigación Criminal (Divinrob - Dirincri), Juan Carlos Montufar, se trataría de un peligroso delincuente que ya venía ganando parte del territorio en el distrito

"Dando a conocer que él va a tomar todo el poderío hegemónico para poder realizar todos los cobros a farmacias, a ferreterías, a centros comerciales, a pollerías, incluso, a querido introducirse en una obra por la ampliación por la carretera pero no ha podido", señaló.

Entre otros delitos se le imputaría el de delito contra el patrimonio al proporcionar el servicio de luz extrayéndolo ilegalmente de los postes formales. Por tal ofrecimiento, el delincuente pasaba a cobrar un cupo en la zona.

Madre de detenido está involucrada

Sotomayor Venegas cuenta con antecedentes por posesión de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego, delitos contra el patrimonio, entre otros. Además, la madre del investigado también forma parte del mundo criminal contando con antecedentes por delitos de extorsión.

Los efectivos policiales ya se encontraban tras sus pasos. Sin embargo, al percatarse que estaba siendo seguido por un dron, alias 'Loco Adonis' intentó huir escapando entre los corredores del asentamiento humano. En su huida, intentó despojarse de la arma de fuego que traía consigo e intentó refugiarse en el dormitorio de sus menores hijos.

Gracias a la intervención policial, se capturó al presunto autor de actos extorsivos en contra de comerciantes y transportistas en el distrito de Surco conocido como como Angelo Adonis Sotomayor Venegas, alias 'Loco Adonis'.