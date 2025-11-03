Terror en SMP: Hallan cuerpo de hombre con un disparo en la cabeza y con evidentes signos de tortura

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un macabro hallazgo se dio sobre las primeras horas de este lunes 3 de noviembre cuando vecinos de San Martín de Porres, específicamente de la zona de Chuquitanta, encontraron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años.

Las personas que transitaban por este lugar se percataron de algo que parecía el pie y cabeza de una persona. De inmediato dieron aviso a los efectivos de la Policía Nacional del Perú que patrullaban por el sitio quienes confirmaron el hecho.

Hallan cuerpo de hombre torturado y con una bala en la cabeza

En primer lugar, los residentes de esta parte de San Martín de Porres señalan que esta no es la primera vez que facinerosos deciden arrojar un cuerpo. Y es que la zona de Chuquitanta es conocido como un cementerio debido a la falta de alumbrado público lo que provoca una profunda oscuridad.

Tras iniciar las investigaciones, los efectivos se percataron de que el cadáver se encontraba atado de pies y manos, con cinta adhesiva en toda la boca y parte del rostro, un impacto de bala en la cabeza y con evidentes signos de tortura.

Los agentes policiales cercaron la escena de los hechos como indica el protocolo para luego recoger cualquier elemento probatorio. A su vez, se encuentran a la espera de los peritos del Ministerio Público para encontrar mayores indicios que puedan ayudar a resolver el caso.

No es la primera vez

El coronel Quiroz de la Comisaria de Pro conversó con los medios de prensa e indicó que este es un hecho recurrente en el lugar ya que la oscuridad conspira para que los delincuentes arrojaran este cuerpo.

"Esta zona es un poco oscura de noche y los delincuentes aprovechan esta oscuridad para poder dejar cadáveres en el lugar. La Policía Nacional está en todo momento patrullando y en uno de esos patrullajes hallaron el cuerpo", indicó.

Seguidamente, aseguró que no han recibido denuncia alguna de la desaparición de una persona cerca a la escena de los hechos y que en estos momentos se encuentran recabando todos los datos posibles para dar con la identidad de la víctima y el móvil de su fallecimiento.

"Eso está por investigarse. Se está recibiendo toda la información necesaria para cruzarla y verificar de que se trata este hecho", añadió.

De esta manera, vecinos de la zona Huertos del Paraíso en San Martín de Porres encontraron el cuerpo de un hombre de 30 años amarrado de pies y manos, con un impacto de bala en la cabeza y con evidentes signos de tortura.