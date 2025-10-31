Crimen en Trujillo: Un padre de familia fue acribillado mientras recogía a sus hijas del colegio

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

En Trujillo, delincuentes interceptaron a un padre de familia que se encontraba dentro de su vehículo. La víctima se disponía a recoger a sus menores hijas del colegio, cuando los criminales lo atacaron a balazos. Familiares indicaron a Exitosa que el fallecido venía sufriendo amenazas.

Arrebatan la vida a padre de familia

La tarde de este viernes 31 de octubre un atroz hecho de sangre se suscitó en la cuadra 5 de la avenida María Parado de Bellido, en el distrito de El Porvenir, en donde sujetos arrebataron la vida a un padre de familia.

La víctima identificada como Erick Pérez Pachamango, de 40 años, fue interceptada por estos criminales cuando se encontraba en el interior de su camioneta a la espera de la salida de sus primogénitas de la institución Benjamín Franklin.

De pronto sus atacantes abrieron fuego y dispararon sin piedad en contra del hombre que se dedicaba a la fabricación de calzado. Ante este crimen, maestros y maestras del colegio han reclamado la ausencia de la Policía en la zona, pese a que a tan solo a unas cuadras se encuentra la comisaría Nicolás Alcázar.

Además, los vecinos de la zona han reclamado a los agentes del orden quienes se han apersonado hasta el lugar de los hechos y donde han acordonado el área en donde se encuentra el vehículo y el cuerpo del padre de familia.

Era víctima de amenazas constantes

La víctima de este crimen en Trujillo recibía constantes amenazas según han revelado a Exitosa, fuentes cercanas. Sus familiares también atravesaban por lo mismo.

Además, no se descarta que este ataque podría ser producto de no haber pagado lamentablemente un cupo extorsivo. Ahora, este atroz suceso ha generado indignación en la población que reclama al Gobierno Central medidas efectivas ante este tipo de actos delictivos y exigen la presencia del presidente de la República, José Jerí.

Otro crimen en Huacho

Este mismo jueves, otro crimen se desató en Huacho en el que un sicario arrebató la vida a tres personas en el restaurante 'El Tío Paquirry', ubicada en la última cuadra de la avenida Juan Barreto, en el distrito de Hualmay.

Hasta el lugar de los hechos llegó el Ministerio Público y de peritos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para el correspondiente levantamiento de los cuerpos de las víctimas mortales.

Se concluye que, en el distrito de El Porvenir, en Trujillo, sujetos arrebataron la vida a un padre de familia en exteriores de un colegio cuando se disponía a recoger a sus hijas. Los familiares de la vícitma revelaron que venía recibiendo amenazas.