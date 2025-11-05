Empresarios de Mesa Redonda SUFREN EXTORSIÓN: "Desde el año pasado", revela representante

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, Pablo Goytizolo, representante de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, reveló que los comerciantes del emporio limeño viven bajo amenaza constante debido al incremento de casos de extorsión y ataques armados desde el año pasado.

El dirigente afirmó que muchos locales fueron baleados y que varios empresarios recibieron amenazas directas por denunciar ante la Policía. "No hemos podido denunciar directamente en las comisarías cercanas, porque al día siguiente los extorsionadores ya sabían", señaló Goytizolo.

Agregó que, ante la falta de garantías, recibieron apoyo del área de la Dinincri en España, donde se resolvieron algunos casos, aunque el temor entre los comerciantes persiste.

"No queremos bajar la guardia, todavía hay compañeros que siguen pagando o que han sido amenazados este año", advirtió.

Incendio en Junín habría sido provocado por extorsión

Goytizolo también mencionó que el incendio registrado en el jirón Junín estaría relacionado con casos de extorsión a importadores. Según explicó, cuatro comerciantes fueron amenazados y uno de ellos se negó a pagar, lo que habría desencadenado el atentado.

"Atentaron contra su local y, a raíz de eso, vino el incendio", declaró el representante, quien expresó su preocupación por la falta de medidas efectivas de protección.

Los empresarios de Mesa Redonda advierten que la inseguridad afecta directamente sus negocios y la confianza de los clientes, especialmente en épocas de alta afluencia como la campaña navideña, cuando miles de peruanos acuden al centro de Lima para realizar compras.

Exigen plan de seguridad y critican gestión municipal

El representante empresarial cuestionó la falta de acción de la Municipalidad de Lima frente al incremento de delitos en el emporio comercial. "Hasta ahora no hay un plan de Navidad Segura, que normalmente se aplicaba desde octubre", reclamó.

Goytizolo insistió en que los comerciantes pidieron desde enero un plan integral de seguridad durante todo el año, pero no obtuvieron respuesta. "De repente mañana van a hacerlo y traerán las cámaras, la clásica", ironizó.

Finalmente, envió un mensaje directo al alcalde Renzo Reggiardo, exhortándolo a no repetir promesas vacías. "No nos deje con la mentira de que Lima es potencia mundial. Nos han vendido humo", expresó con evidente molestia.

En resumen, los empresarios de Mesa Redonda exigen mayor presencia policial, un plan de seguridad efectivo y acciones concretas de la Municipalidad de Lima ante la creciente ola de extorsiones, atentados e inseguridad que pone en riesgo no solo sus negocios, sino también la integridad de miles de compradores que visitan el centro de la capital.