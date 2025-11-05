RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Crimen
En pleno estado de emergencia

Terror en SMP: Dos hombres fueron torturados y asesinados de más de 20 balazos en la Muralla Chuquitanta

Por segunda vez en solo días, sicarios mataron a balazos a dos hombres de nacionalidad extranjera quienes previamente habrían sido secuestrados y torturados. Vecinos de Chuquitanta exigen mayor seguridad en la zona.

Dos sujetos fueron asesinados a balazos en SMP.
Dos sujetos fueron asesinados a balazos en SMP. (Foto: Exitosa)

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 05/11/2025

El estado de emergencia parece no estar funcionando en San Martín de Porres ya que sobre la madrugada de este miércoles 5 de noviembre, 2 hombres fueron arrojados en la zona de la Muralla de Chuquitanta y luego asesinados con más de 20 balazos por presuntos sicarios.

Sujetos son torturados y asesinados en SMP

De acuerdo a los vecinos, dos camionetas y dos motocicletas arribaron hasta este punto en Lima Norte para dejar a las víctimas quienes se encontraban con las manos y pies atados con precintos de seguridad y con evidentes signos de tortura.

Tras cometer el crimen, estos sujetos abandonaron la escena y dejaron ambos cadáveres sin reparo algo. Peritos de criminalística y agente de la división de homicidios de la Policía Nacional del Perú acordonaron el perímetro e iniciaron las pesquisas de rigor para dar con el móvil de este macabro asesinato. Agentes del Ministerio Público hicieron lo propio.

Por la violencia del hecho, los efectivos manejan como primera hipótesis de que se trataría de un ajuste de cuentas entre bandas criminales. Además, ambas víctimas no pudieron ser identificadas ya que no portaban ningún tipo de documentos.

Encuentran cuerpo de hombre torturado y con una bala en la cabeza en SMP.
Días atrás también encontraron el cuerpo de hombre torturado y con una bala en la cabeza en SMP.

Secuestrados y torturados

Según Latina, dos mujeres se hicieron presentes en la Muralla Chuquitanta para reconocer a los fallecidos. Según indicaron las fuerzas policiales, estas personas evitaron dar detalles de las víctimas, pero se conoció que ambos habían sido secuestrados durante varias horas ya que salieron de sus respectivos domicilios y nunca volvieron.

En esa misma línea, vecinos de esta zona de Lima Norte exigen a la PNP que brinde mayor patrullaje en el lugar ya que en el último mes se han registrado más de cinco asesinatos pese l estado de emergencia decretado por el gobierno de José Jerí.

La Muralla de Chuquitanta se ha convertido en un lugar preferido para las bandas criminales que operan en dicho distrito ya que es un amplio descampado que no cuenta con alumbrado público suficiente por lo que la oscuridad impera en la zona.

Incluso, hace unos días, el cadáver de un hombre envuelto en frazadas fue dejado en este punto con los mismos signos de violencia. Este presentaba un impacto de bala en la cabeza y signos de abuso físico.

De esta manera, dos hombres fueron torturados y asesinados en San Martín de Porres durante la madrugada de este miércoles 5 de noviembre. Los sujetos habían sido secuestrados y torturados horas antes de ser ajusticiados en esta zona conocida como la Muralla de Chuquitanta.

